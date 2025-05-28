丸亀製麵誠品松菸店5/31開幕　消費滿300元送5張烏龍麵兌換券

▲丸亀製麵誠品松菸店5/31開幕。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

丸亀製麵「誠品松菸店」5月31日開幕，首2天加入丸亀製麵官方LINE好友，並於店內消費滿300元，即免費贈送「釜揚烏龍麵（中）」兌換券5張，第1天限量60份，第2天40份，送完為止。

2013年登台的丸亀製麵，是一家日本烏龍麵連鎖店，除了每日現做的烏龍麵條，煮麵過程也在消費者面前呈現，74元起就能吃到一碗熱騰騰的烏龍麵。今日品牌宣布再增新據點，誠品松菸店5月31日開幕，同時祭出好康優惠，首2天加入丸亀製麵官方LINE好友，並於店內消費滿300元，即免費贈送「釜揚烏龍麵（中）」兌換券5張，第1天限量60份，第2天40份，每人限兌換1份，送完為止。

▲丸亀製麵與人氣插畫角色爽爽貓攜手合作「春日野餐趣」聯名商品，限時4天享換購85折。（圖／丸亀製麵提供）

此外，丸亀製麵與人氣插畫角色爽爽貓攜手合作，以「春日野餐趣」為主題推出一系列療癒Q萌的限定商品，在端午連假期間推出限時優惠，5月29日至6月1日，凡加價換購爽爽貓聯名商品，即享原換購價再85折的超值優惠。

▲TGI FRIDAYS「炭烤豬肋排」。（圖／開展餐飲提供）

另外，端午節3天連假即將到來，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS與德州鮮切牛排展開「牛豬大戰」，5月30日當天祭出炭烤豬肋排、12盎司肋眼牛排買一送一。而新加坡中餐集團旗下「樂天皇朝」則是限時推出節慶限定活動，即日起至6月6日，內用點選「八色小籠包」，即加贈價值188元的「台灣粽小籠包」1籠（5粒），只送不賣。