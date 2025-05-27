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首爾近郊微旅行正夯　必玩海上空中腳踏車、拍BTS公車站

▲▼南怡島 。（圖／KKday提供）

▲南怡島 。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著韓劇、K-POP 帶動韓流熱潮，韓國成為台灣旅客海外第二大熱門目的地。旅遊電商平台KKday觀察，首爾近郊微旅行越來越受歡迎，除與江原觀光財團簽署MOU，並推出首爾近郊微旅行一日遊行程，每周四購買南怡島、雪嶽山、江原道等指定商品，滿2000元輸入折扣碼即享93折優惠。

根據KKday統計，2025年第一季韓國商品銷售比去年同期成長 25%，其中「首爾近郊微旅行」特別受歡迎。數據指出，江原道中的南怡島、春川、江陵，都是最受歡迎的近郊景點，每年出團人次破萬。

江原道四季皆有特色，近年更是台灣人最喜愛的滑雪天堂，如伊利希安江村、龍平、橡樹谷都是冬天熱門滑雪度假村。而在夏季，這裡能體驗衝浪，或走訪韓劇打卡景點。

▲▼江陵藝術博物館。（圖／KKday提供）

▲江陵藝術博物館。

▲▼海上空中腳踏車。（圖／KKday提供）

▲海上空中腳踏車。

其中，最推薦的就是「江陵藝術博物館」，這裡以光影沉浸展吸引大量旅客打卡；兩天一夜的「東海海岸美景韓屋行程」，則能入住傳統韓屋，前往注文津領津海邊、江陵海邊巴士站與體驗空中腳踏車，拍下韓劇《鬼怪》取景地，還有BTS公車站。

▲越南峴港巴拿山 黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

▲Klook推出峴港巴拿山買一送一。（圖／ETtoday資料照）

而Klook線上旅展持續進行中，推出多項破盤優惠，包括eSIM最低10元起、全站最高折1000元，以及每周一、三、日限定主打的「飯店1折」、「熱門票券買一送一」、「行程體驗1折」。

Klook也宣布將在6月4日和11日早上11點，加碼釋出新一波歐美紐澳、港澳及東南亞行程買一送一，包括法國巴黎羅浮宮、香港昂坪360纜車、澳洲藍山景觀世界門票、越南峴港巴拿山等超人氣體驗。

而大人小孩都愛的迪士尼也有專屬優惠，美國加州迪士尼樂園輸入限量優惠碼「TTE25CADL11」滿2000折1000元；香港迪士尼樂園輸入限量優惠碼「TTE25HKDL」則享指定套票滿5000折3000元，1日門票還送20周年限定迷你派對帽。

關鍵字： 韓國旅遊 江原道 江原道旅遊 南怡島 KKday 優惠快訊 亞洲旅遊

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