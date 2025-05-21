線上旅展開搶！機票最高折萬元　住沖繩新開幕飯店2千元有找

▲易遊網即日起至5月28日限時推出「爽GO夏遊節」線上旅展。（圖／易遊網提供）

記者彭懷玉／綜合報導

易遊網即日起至5月28日推出「爽GO夏遊節」線上旅展，今（21日）開放搶領最高現折1,100元折扣碼，期間規劃日本、韓國、東南亞、歐美、台灣5大主題日，祭出機票、訂房、機加酒、團體旅遊折扣碼，機票最高現折10,000元，訂房與團體旅遊最高現折5,000元。

▲酷航E190-E2新客機。（示意圖／酷航提供）



機票部分，易遊網集結中華航空、長榮航空、星宇航空、國泰航空、聯合航空等推出旅展優惠，其中，酷航飛首爾機票單程含稅2,360元起，搭豪經艙加1元贈桃園機場接送；台灣虎航飛東京單程含稅只要2,293元起；大灣區航空飛香港來回未稅只要1,000元，含20公斤行李。搭中華航空飛宿霧，來回含稅6,317元起；而長榮航空飛克拉克，來回含稅下殺至5,999元起。

▲5月新開幕的「沖繩那霸柔婕閣酒店」步行即抵國際通，每晚含稅僅1,740元起。（圖／易遊網提供，下同）

住日、韓飯店下殺4折起。2025年5月新開幕的「沖繩那霸柔婕閣酒店」，飯店設有景觀露台，並提供在地琉球風早餐，加上步行即抵國際通，每晚含稅僅1,740元起；小資族玩北海道，推薦「札幌大通公園奧迪西斯酒店」，鄰近狸小路商圈，每晚含稅1,810元起；大阪自由行首選「本町東急Stay酒店（御堂筋心齋橋）」，離購物天堂心齋橋僅一站，每晚含稅2,860元起。

▲「本町東急Stay酒店（御堂筋心齋橋）」距離購物天堂心齋橋僅一站，每晚含稅2,860元起。



韓國方面，四星級「HOMES Stay 明洞」每晚含稅3,565元起，步行10分鐘即達明洞；四星級飯店「首爾花園酒店」鄰近麻浦站，且房間寬敞，每晚含稅2,465元起；而濟州島「麗晶海洋酒店」每晚含稅2,540元起，鄰近人氣景點黑豬肉一條街，還有療癒的海景視野，徹底放鬆身心靈。

▲台南「H VILLA INN 清水漾」全房型下殺6折，每晚含稅1,999元起，再贈1位12歲孩童免費入住。

國內也有住宿優惠，位於台南的「H VILLA INN 清水漾」全房型下殺6折，每晚含稅1,999元起，再贈送1位12歲孩童免費入住，並享提前2小時入住；中台灣則推薦「悅樂旅店台中文心」，全房型含早餐每晚含稅僅1,925元起；想感受台南設計旅宿魅力，「宅夏都」入住即贈Happy Hour，每晚含稅2,899元起；「高雄義大皇家酒店」易遊網獨家祭出55折起優惠，再享雙三四人同價好康，每晚含稅3,000元有找。

▲▼團體旅遊優惠包含北海道住4晚溫泉飯店免2萬元；曼谷團升等一晚五星級酒店，每人含稅14,900元起。

至於團體旅遊優惠，包含北海道住4晚溫泉飯店免2萬元；曼谷團搭乘長榮航空，升等一晚五星級酒店，每人含稅14,900元起。

▲▼含徽章、鑰匙圈、御守、餐食及全台限量的「喬巴造型存錢筒」，套票價格自230元起。（圖／KKday提供）

另外，人氣動漫《航海王》將於6月28日進駐台北兒童新樂園，展開「ONE PIECE 派對嘉年華」主題活動。活動以動畫最新「未來島篇」為主軸，設有大型打卡裝置、無人機演出、氣墊遊樂區等豐富內容。

旅遊電商平台KKday即日起獨家販售主題限定套票，票種包含兒童新樂園一日票或入園票，並加贈航海王系列周邊，如徽章、鑰匙圈、御守、餐食，以及全台限量的「喬巴造型存錢筒」，套票價格自230元起。

除了航海王主題活動外，KKday也同步開放早鳥預購「TOMICA 小汽車 55周年特展」與「100% 哆啦A夢 & FRIENDS 巡迴特展」限定套票。

因應夏季旅遊熱潮，KKday自5月起推出「台灣日」優惠活動。每周五（5月23日、30日）購買指定戶外體驗、水上活動、離島行程、包車服務等商品，單筆消費滿2,000元可享93折優惠，為旅客提供更多元的選擇。