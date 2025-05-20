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士林萬麗Buffet「鱈場蟹吃到飽」回歸　特定日期下午茶供應

▲台北士林萬麗酒店鱈場蟹吃到飽。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

▲台北士林萬麗酒店鱈場蟹吃到飽回歸。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北士林萬麗酒店館內「士林廚房」去年曾推出鱈場蟹吃到飽，受到許多老饕喜愛，近期再度回歸，但限定指定日期下午3時至5時的下午茶時段，分別是5月26日、5月27日，以及6月的每周日至周二，餐費每人1380+10%。

士林廚房原本是台北士林萬麗酒店館內的半自助餐廳，點用各式主餐就能免費享用自助沙拉吧，價格1680元起至5960元，也有只吃自助吧方案（1280元），去年12月開始改成全自助餐形式，價格也調整成1380元起至1680元。

▲士林廚房6/30前加菜不加價，和牛示意圖。（圖／取自士林萬麗酒店臉書）

士林廚房曾推出鱈場蟹吃到飽活動，受到許多老饕喜愛，近期再度回歸，但限定指定日期下午3時至5時的下午茶時段，分別是5月26日、5月27日，以及6月的每周日至周二，餐費每人1380+10%。

除了鱈場蟹吃到飽，6月30日前每周一、二、五、六、日晚餐加碼供應現切和牛吃到飽，每周三至周五晚餐每位成人及半價孩童加送海陸雙拼主餐一份（半隻龍蝦+戰斧豬排），餐價維持不變。10月31日前，每周六、日晚餐供應戶外現烤BBQ，如遇雨天將更換場地至室內呈現。

▲SERENA全日餐廳可享鮪魚生魚片吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

另外，高雄日航酒店響應屏東黑鮪魚觀光季，在館內餐廳推出一系列「東港鮪魚祭」主題菜單，其中SERENA全日餐廳可享10多道相關菜色吃到飽，餐檯除了提供鮪魚赤身生魚片、握壽司、鐵火捲與散壽司外，還有鹽烤鮪魚琵琶骨（魚下巴）、柚香鮪魚干貝沙拉、鮪魚蔬菜天婦羅。

▲烤鮪魚頭。（圖／記者黃士原攝）

最特別的是，SERENA熱食餐檯上還有整顆鹽烤鮪魚頭，主廚只在上面抹上鹽巴，送進烤箱燒烤1小時，民眾可以自行挖肉來享用，餐廳活動期間預訂800顆，不怕民眾吃。甜點區則是特別訂製鮪魚燒（造型雞蛋糕），共有焦糖、紅豆與起司鮪魚3種口味。
 

關鍵字： 吃到飽 美食雲 鱈場蟹腳 Buffet 士林萬麗 士林廚房

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