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旭集微風店5／28開幕　明天早上10點開放訂位

▲▲旭集大葉高島屋店9月26日開幕。（圖／饗賓餐旅提供）。

▲旭集微風店5月28日開幕，明天早上10點開放訂位。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

籌備近兩年的旭集微風店，終於要在5月28日開幕了，明天早上10點開放網路與電話訂位。

旭集是饗賓餐旅旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度C的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。

▲旭集吃得到各式新鮮生魚片。（圖／記者湯興漢攝）

即將於5月28日開幕的旭集微風店，是全台第6家店、也是台北第3家店，占地346坪，提供282個座位，饗賓餐旅表示，餐廳整體設計以「國際精品櫥窗」為靈感核心，融入日本精品服裝的思維，讓每一道料理都成為能被「欣賞」的作品。

旭集官方臉書也公布明天10點開放網路與電話訂位，其中線上預約限定8人以下、1個月時間內（黑卡開放3個月），8人以上訂位或包場需求，請使用電話預約或至官網客服單留言洽詢。另外，網路預約需支付定金，每人（含0至12歲兒童）500元，結帳時，所支付定金僅可折抵當日用餐消費，不得要求退還，但因使用餐券而造成溢付時，不在此限。

▲台北喜來登大飯店「十二廚」海鮮季5月29日回歸。（圖／台北喜來登大飯店提供）

另外，十二廚每年夏天最受好評的海鮮季5月29日回歸，餐檯供應超過30道海味，匯集了肥美松葉蟹腳、智利雪蟹腳、爆卵麵包蟹、鮮甜旭蟹等，讓螃蟹控們一次吃到飽。其他還有「新加坡辣炒蟹」、「蒜蓉粉絲冰卷」、「澎湖酸菜龍虎斑」，以及熱騰騰的「鮑魚小卷海鮮泡飯」等。

甜點區同步迎接芒果季，生乳夾心舒芙蕾、芒果生乳蛋糕捲、鮮芒果泡芙，以及與夏季限定登場的芒果百香霜淇淋。

歡慶十二廚海饗海鮮季開跑，即日起至6月26日的周一至周四午餐、下午茶時段，線上預訂即享4人同行1人免費，最多可享12人同行3人免費。

關鍵字： 美食雲 旭集微風店 旭集 吃到飽 Buffet

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