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米其林公布5家新入選餐廳　福岡一星餐廳台北分店進榜

▲Ajimi 割烹味美「和牛壽司燒」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

米其林指南今日公布5月新入選餐廳，台北台中共有5家餐廳進榜，包括日本福岡一星餐廳台北分店、融合台灣食材的傳統法餐、根據每日食材更換菜單的直火料理，以及提供手路菜與創意料理的兩家精緻粵菜。

▲Ajimi 割烹味美招牌菜「味美原創魚骨湯麵」。（圖／記者黃士原攝）

Ajimi

日本福岡米其林一星日料「Ajimi 割烹味美」海外首家分店去年11月中旬插旗台北，餐廳堅守著福岡的味道及風華，套餐共有12道料理，從冷到溫到熱，循序漸進，而且全程沒有使用米飯，主食就是素麵，每套售價5800元+10%。

人氣招牌鍋物「楊貴妃盅」，以甲魚、豬腳等食材熬煮8小時，帶來濃稠飽滿的膠質湯品，搭配總料理長親自挑選的日本陶土砂鍋，在秋冬格外有保溫效果；另一道招牌素麵「味美原創魚骨湯麵」，以鯛魚魚頭與魚骨熬煮，並加入味噌和胡椒增添風味，取代一般日料結尾時會出現的釜飯。

▲Lin餐廳「和牛威靈頓」。（圖／業者提供）

▲Lin餐廳「和牛威靈頓」。（圖／業者提供）

Lin

餐廳位於寧靜的巷弄裡，室內設有開放式廚房。主廚蔡凱霖擁有多年精緻餐飲的經驗，曾在侯布雄法式餐廳、de nuit 、台北大直英迪格酒店歷練，菜單以傳統法餐為概念，當中融合臺灣食材與主廚的旅遊經驗。

威靈頓牛排是主廚自信之作，澳洲和牛菲力以雞肉慕斯、香草可麗餅與酥皮包覆後爐烤，切面層次豐富、牛排口感鮮嫩，搭配紅酒、干邑白蘭地和波特酒熬製的醬汁，濃厚酒香與奶油香四溢。

▲肉割烹Yuu。（圖／取自肉割烹ゆう-Nikukappou Yuu臉書）

▲Yuu主要提供和牛割烹料理。（圖／取自肉割烹ゆう-Nikukappou Yuu臉書）

Yuu

主要提供和牛割烹料理，牛肉的產地包括美國、澳洲、日本的佐賀和近江，主廚運用直火方式呈現菜餚，午、晚餐各提供不同價位的套餐，並根據當天的食材更換菜單，沒有固定內容，融入主廚自身經驗與不同國家料理風格。

▲明娟樓「月輝映照蜜汁叉燒」。（圖／取自明娟樓臉書）

▲明娟樓「月輝映照蜜汁叉燒」。（圖／取自明娟樓臉書）

明娟樓

位於台中勤美際酒店2樓的明娟樓，提供當代經典粵式料理，餐廳名字受到宋代著名詩人蘇軾《水調歌頭》深刻詩詞的啟發，旨在使用源自在地的永續食材來呈現高雅粵菜，同時也融合在地與傳統中式料理，米其林評審舉例軟嫩多汁的烏龍茶香蜜汁叉燒，不僅有麥芽糖的香甜，還滲出蜂蜜鳳梨醬的果香。

▲山与。（圖／取自米其林指南官網）

▲「山与」是台中星野集團去年底推出的高端中餐廳品牌。（圖／取自米其林指南官網）

山与

「山与」是台中星野集團去年底推出的高端中餐廳品牌，行政總主廚許文光擅長烹調粵菜，餐廳主要提供4種不同價位的套餐，菜色包括經典老菜、功夫手路菜，以及使用日本花菇、澳洲八頭乾鮑等珍貴食材的菜色。

關鍵字： 米其林指南 新入選餐廳 米其林新入選

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