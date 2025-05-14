ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

COLD STONE「瀨戶內鹽冰淇淋」新上市　3鹹甜口味快看

▲▼「COLD STONE」首度推出日系鹽味「瀨戶內·鹽冰淇淋」，一共有3款新口味選擇。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE首度推出日系鹽味「瀨戶內鹽冰淇淋」，一共有3款新口味。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「COLD STONE」首度推出日系鹽味「瀨戶內鹽冰淇淋」，分別搭配無糖花生醬、濃郁巧克力醬、焦糖醬打造3款新品，5月16日起於全門市限時開賣，還可享限時3天中杯以上冰淇淋第2件半價優惠。

▲▼「COLD STONE」首度推出日系鹽味「瀨戶內·鹽冰淇淋」，一共有3款新口味選擇。（圖／記者蕭筠攝）

▲首推「鹽巧克花生」，鹽冰淇淋拌入香濃無糖花生醬、OREO打造濃郁香甜口感。

▲▼「COLD STONE」首度推出日系鹽味「瀨戶內·鹽冰淇淋」，一共有3款新口味選擇。（圖／記者蕭筠攝）

▲「鹽巧克脆脆」吃得到打造三重巧克力滋味。

COLD STONE選用瀨戶內鹽結合濃郁奶香製成鹹甜「瀨戶內鹽冰淇淋」，首推「鹽巧克花生」，鹽冰淇淋拌入香濃無糖花生醬、OREO，再放上提拉米蘇威化餅增添口感，每一口都像在吃花生巧克力；「鹽巧克脆脆」則拌入巧克力醬及苦甜黑可可餅乾，最後放上裹上可可粉的巧克力可頌餅乾，打造三重巧克力滋味。

「鹽焦糖乳酪」使用瀨戶內鹽冰淇淋拌入乳酪丁、焦糖醬，最後放上人氣香濃海鹽可頌餅乾，奶香滋味更升級，5月16日起至7月24日限時開賣。

為歡慶新品上市，5月16日起至5月18日全門市可享「中杯以上冰淇淋第2件半價」優惠；5月16日至5月29日加碼領LINE初夏優惠券，可享中杯以上冰淇淋買1送1，以上不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項；5月23日至5月25日門市還有「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件70元」，不含脆餅且以價低者為優惠品項。

▲▼全家霜淇淋、全家冰品優惠。（圖／業者提供）

▲全家找來bb.q CHICKEN推出全新聯名「蜂蜜柚橘霜淇淋」。（圖／業者提供）

愛吃冰的也不能放過全家Fami!ce霜淇淋聯名bb.q CHICKEN的「蜂蜜柚橘霜淇淋」，冰淇淋結合柚子果汁、龍眼蜜，再添加橘子果汁提升層次，每一口都能吃到自然果香、回甘蜂蜜。

【你可能也想看】

►肯德基蛋撻買1送1、咔啦雞腿堡第2顆半價！最新優惠代碼一次看
►Mister Donut新聯名！史努比、查理布朗甜甜圈超Q　還有限量周邊
►拿坡里限時10天「炸雞桶買1送1」　麥當勞APP本周優惠一次看

關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE 全家

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

推薦閱讀

宜蘭「清水模四合院」包棟住一晚！

宜蘭「清水模四合院」包棟住一晚！

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

90年東京博物館飯店10月起暫停營業

90年東京博物館飯店10月起暫停營業

文化幣限時加碼2倍！600點放大變1200

文化幣限時加碼2倍！600點放大變1200

漢堡王超狂「雞薯條堡」只賣4天

漢堡王超狂「雞薯條堡」只賣4天

COLD STONE首推瀨戶內鹽冰淇淋

COLD STONE首推瀨戶內鹽冰淇淋

玩宜蘭必朝聖「炸醬麵＋餛飩湯」早餐

玩宜蘭必朝聖「炸醬麵＋餛飩湯」早餐

新北河濱「逾9千坪花海」開7成

新北河濱「逾9千坪花海」開7成

咖啡買1送1、廚房紙巾買1送2　超商省錢優惠來了

咖啡買1送1、廚房紙巾買1送2　超商省錢優惠來了

旅遊電商門票、機場接送下殺99元

旅遊電商門票、機場接送下殺99元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新北萬里「萌寵樂園」低消100玩整天　還能在樹屋喝咖啡

今夏必去哆啦A夢2大景點

小攤車起家「手工肉排漢堡」百元有找

7航空線上旅展　飛韓國未稅300元起

「麥味登X史努比」聯名一次看！

「一生必嚐的壽喜燒」日本百年名店登台　人形町今半美味重現大倉久和

竹子湖花開了！全台「4繡球花景點」

淡水「加羅林魚木」近滿開！中和也有

金豬食堂開幕第2天搶排人潮變少

鹿港永樂酒店加入萬豪集團

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭「清水模四合院」包棟住一晚！

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

90年東京博物館飯店10月起暫停營業

文化幣限時加碼2倍！600點放大變1200

漢堡王超狂「雞薯條堡」只賣4天

COLD STONE首推瀨戶內鹽冰淇淋

玩宜蘭必朝聖「炸醬麵＋餛飩湯」早餐

新北河濱「逾9千坪花海」開7成

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366