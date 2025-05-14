COLD STONE「瀨戶內鹽冰淇淋」新上市　3鹹甜口味快看

▲COLD STONE首度推出日系鹽味「瀨戶內鹽冰淇淋」，一共有3款新口味。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「COLD STONE」首度推出日系鹽味「瀨戶內鹽冰淇淋」，分別搭配無糖花生醬、濃郁巧克力醬、焦糖醬打造3款新品，5月16日起於全門市限時開賣，還可享限時3天中杯以上冰淇淋第2件半價優惠。

▲首推「鹽巧克花生」，鹽冰淇淋拌入香濃無糖花生醬、OREO打造濃郁香甜口感。

▲「鹽巧克脆脆」吃得到打造三重巧克力滋味。

COLD STONE選用瀨戶內鹽結合濃郁奶香製成鹹甜「瀨戶內鹽冰淇淋」，首推「鹽巧克花生」，鹽冰淇淋拌入香濃無糖花生醬、OREO，再放上提拉米蘇威化餅增添口感，每一口都像在吃花生巧克力；「鹽巧克脆脆」則拌入巧克力醬及苦甜黑可可餅乾，最後放上裹上可可粉的巧克力可頌餅乾，打造三重巧克力滋味。

「鹽焦糖乳酪」使用瀨戶內鹽冰淇淋拌入乳酪丁、焦糖醬，最後放上人氣香濃海鹽可頌餅乾，奶香滋味更升級，5月16日起至7月24日限時開賣。

為歡慶新品上市，5月16日起至5月18日全門市可享「中杯以上冰淇淋第2件半價」優惠；5月16日至5月29日加碼領LINE初夏優惠券，可享中杯以上冰淇淋買1送1，以上不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項；5月23日至5月25日門市還有「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件70元」，不含脆餅且以價低者為優惠品項。

▲全家找來bb.q CHICKEN推出全新聯名「蜂蜜柚橘霜淇淋」。（圖／業者提供）

愛吃冰的也不能放過全家Fami!ce霜淇淋聯名bb.q CHICKEN的「蜂蜜柚橘霜淇淋」，冰淇淋結合柚子果汁、龍眼蜜，再添加橘子果汁提升層次，每一口都能吃到自然果香、回甘蜂蜜。