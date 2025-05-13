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鹿港永樂酒店加入萬豪集團　年底前完成全館空間優化

▲鹿港永樂酒店今（13日）宣布，與萬豪國際集團（Marriott International）簽署合作協議，預計於2025年第四季完成品牌轉型，並以「鹿港永樂酒店－Tribute Portfolio」之名亮相。（圖／鹿港永樂酒店提供）

▲鹿港永樂酒店預計於第四季完成品牌轉型，並以「鹿港永樂酒店－Tribute Portfolio」之名亮相。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

鹿港永樂酒店今（13日）宣布，與萬豪國際集團（Marriott International）簽署合作協議，加入萬豪旗下風格鮮明、強調在地文化的獨立品牌系列Tribute Portfolio，預計於2025年第四季完成品牌轉型，並以「鹿港永樂酒店－Tribute Portfolio」之名重新亮相。

▲鹿港永樂酒店今（13日）宣布，與萬豪國際集團（Marriott International）簽署合作協議，預計於2025年第四季完成品牌轉型，並以「鹿港永樂酒店－Tribute Portfolio」之名亮相。（圖／鹿港永樂酒店提供）

▲透過萬豪國際深厚的品牌資源、全球預訂系統與 Marriott Bonvoy®會員生態圈，將有助於吸引更多國際旅客前來鹿港。

永樂酒店表示，透過萬豪國際深厚的品牌資源、全球預訂系統與 Marriott Bonvoy®會員生態圈，將有助於吸引更多國際旅客前來鹿港，深入體驗這座歷史小鎮獨有的文化魅力。此次合作也象徵彰化地區正式迎來國際酒店品牌的進駐，為鹿港觀光注入新動能。

▲鹿港永樂酒店今（13日）宣布，與萬豪國際集團（Marriott International）簽署合作協議，預計於2025年第四季完成品牌轉型，並以「鹿港永樂酒店－Tribute Portfolio」之名亮相。（圖／鹿港永樂酒店提供）

▲鹿港永樂酒店、萬豪國際集團（Marriott International）今（13日）簽署合作協議。
加入萬豪旗下品牌後，旅客入住時，將可享有Marriott Bonvoy®會員專屬福利，包括免費升等、積分累積與兌換等多項禮遇；此外，透過萬豪的標準化訓練與服務品質控管，也將帶來更具國際水準的住宿體驗，滿足觀光與商務雙重需求。

▲鹿港永樂酒店今（13日）宣布，與萬豪國際集團（Marriott International）簽署合作協議，預計於2025年第四季完成品牌轉型，並以「鹿港永樂酒店－Tribute Portfolio」之名亮相。（圖／鹿港永樂酒店提供）

▲為配合品牌升級，永樂酒店啟動全館空間優化計畫。
為配合品牌升級，永樂酒店啟動全館空間優化計畫。副總經理黃家甄表示，酒店設計將融入鹿港的在地元素，像是以廟宇飛簷與紅磚巷弄為靈感的迎賓大廳，結合傳統意象與現代美學，打造出具歷史深度與時尚感兼具的文化沉浸空間。

萬豪國際集團亞太區飯店發展總監吳麗雅指出，Tribute Portfolio致力於保留各間飯店原有的獨特風格與精神，而永樂酒店正是融合在地文化與現代設計的典範，與品牌理念不謀而合。

隨著品牌升級正式啟動，「鹿港永樂酒店－Tribute Portfolio」將不僅是中台灣頂級住宿的新地標，更有望成為連結鹿港與世界的重要窗口，為全球旅客帶來難忘的文化體驗。

鹿港永樂酒店距離鹿港龍山寺步行約2分鐘，至福興穀倉需8分鐘，走路到鹿港老街也在10分鐘內，交通十分便捷。

▲▼彰化馥御花園酒店。（圖／業者提供）

▲▼彰化馥御花園酒店去年8月開幕。（圖／業者提供）

▲▼彰化馥御花園酒店。（圖／業者提供）

另外，緊鄰高鐵彰化站的「彰化馥御花園酒店」去年8月開幕，11層樓建築內設有110間客房、5種房型，房間坪數從9坪起跳。館內設置「舒適五人房」，滿足商務出差或家庭旅遊所需；「雅緻景觀客房」、「馥御客房」則設有獨立戶外陽台空間，能將田中美景盡收眼底。

公共設施方面，館內設有花園全日餐廳、四個國際型宴會廳、室內外親子遊憩區、健身房、自助洗衣房等設施，其中兒童遊戲區設有球池、溜滑梯、互動遊戲機 Switch 區域、閱讀區、桌遊益智遊戲區，也有電動小汽車能在賽道上盡情奔馳，讓小朋友盡情放電。

「花園全日餐廳」則可容納 168 人，提供房客每日中西式早餐、午晚餐及下午茶，自助式餐點每日輪番端出田中的高麗菜飯、筍乾爌肉、紫心地瓜、香菜餅、肉圓、彰化手工日曬麵線等，讓旅客在館內就能品嚐在地美味。

▲▼彰化馥御花園酒店。（圖／業者提供）

▲酒店內設有室內外親子遊憩區。（圖／業者提供）

關鍵字： 鹿港旅遊 鹿港永樂酒店 萬豪國際集團 鹿港永樂酒店－Tribute Portfolio

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