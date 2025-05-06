住台北+宜蘭9999元！晶泉丰旅線上旅展2折起　滿萬抽吸塵器

▲晶泉丰旅搶先於5月6日中午12點啟動線上旅展。（圖／晶泉丰旅提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

晶泉丰旅於今（6日）中午12點啟動線上旅展，下殺2折「9,999元北投X礁溪晶泉雙城假期套券」首次登場，另也主打純泡湯的「900元北投晶泉大眾風呂券」、「1,800元北投晶泉湯屋券」，並祭出買4送1優惠，只賣到5月12日止。業者補充，線上消費單筆滿萬，有機會抽中價值7,490元的Panasonic吸拖無線吸塵器。

▲晶泉丰旅順勢推出「北投X礁溪晶泉雙城假期套券」。



據《Social Lab社群實驗室》發布的「網友熱議全台十大溫泉景點」中，礁溪以及北投名列冠亞軍，上述熱點皆有分館的晶泉丰旅順勢推出「北投X礁溪晶泉雙城假期套券」，內含北投晶泉四人泉韻陽台家庭客房一晚，以及礁溪晶泉雙人雅緻客房一晚，原價50,600元，線上旅展以近2折優惠價釋出，一次可以體驗兩地溫泉風情。

▲北投晶泉丰旅湯屋券每張1,800元，享雙人使用5坪泉月湯屋90分鐘。



「北投X礁溪晶泉雙城假期套券」包含每日無限享用迎賓茶點、Happy Hour酒精飲品無限暢飲，每房贈6歲（含）以下兒童乙位免費入住，不過專案均不含早餐。北投晶泉入住日至10月31日前的周日至周四；6月30日前入住礁溪晶泉丰旅，視當日房況有機會升等至泉思套房，開放9月30日前限周日至周四使用。

▲北投晶泉丰旅大眾風呂券每張900元，線上旅展加碼入場4小時。



北投晶泉丰旅另推出的大眾風呂券及湯屋券兩款商品，其中大眾風呂券每張900元，線上旅展加碼入場4小時，買4張再送1張，換算下來每張只要720元。湯屋券每張1,800元，享雙人使用5坪泉月湯屋90分鐘，周一至周五加碼升等至7坪望月湯屋，買4送1平均每張1,440元，效期長達半年。

另外，因應TTE台北國際旅展在即，雲朗觀光將於5月8日至5月19日推出線上旅展，其中，雲朗聯合住宿券維持在每張2,200元，可於五大飯店及寶桑町屋使用，而日月潭雲品溫泉酒店推出尊榮與豪華湖景房住宿券，每張18,888元起，可享雲水行政酒廊禮遇。