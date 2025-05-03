帶「女神」住六福莊一人2109元起！包樂園門票　享第3、4人免費

▲淺山農場生態體驗適合闔家同樂。（圖／六福莊提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

5月份不只母親節，六福莊把整個5月都化身女神節，即日起至5月31日，只要帶上心目中的「女神」，入住關西六福莊一夜，含早餐2客、六福村兩日入園手環2只與導覽等，兩天一夜7,676元+10%，第三、第四位還能免費入住，換算下來一人2,109元起。

▲剛果綠地房。



關西六福莊祭出「Pink Lady」兩天一夜住房專案，凡是攜帶女性，入住「剛果綠地房」一晚，含活力早餐2客、六福村兩日入園手環2只、非洲探險遊戲島體驗與淺山農場生態導覽，都只要雙人價7,676+10%，再享第三、第四位免加價入住，有「女性同行者」再加碼贈送「好望角粉紅葡萄酒」2杯，以及六福村45周年限定粉紅動物娃偶1只。

▲女神同行加碼贈送六福村45周年粉紅動物朋友限定款娃偶1只，高約30公分。



六福村「草原歷險」之旅，能搭乘專屬導覽巴士，安心穿梭於猛獸區與草食動物區，近距離觀察孟加拉虎、非洲獅、白犀牛等珍稀動物，有種「以前媽媽帶我來，現在換我帶媽媽夢回兒時！」讓親子找回童年樂趣與感動回憶，遊程為成人900元 、3歲至11歲以下兒童600元，未滿3歲不收費。除了經典的巴士歷險，關西六福莊規劃多項人氣互動體驗，像是「福豚生態體驗」、「狐獴生態體驗」，可近距離接觸水豚、狐獴，觀察療癒又逗趣的互動。

▲「草原歷險」之旅能搭乘專屬導覽巴士，安心穿梭於猛獸區與草食動物區，近距離觀察孟加拉虎、非洲獅、白犀牛等珍稀動物。



另外，台北凱達大飯店與台灣ESG永續香氛品牌「Blueseeds芙彤園」攜手，推出「輕芳療・好心情」住房專案，即日起至6月30日止，平日入住豪華客房每房3,088元起、精緻套房平日4,588元起，每房贈送療癒身心的「每日好心情組」，內含薰衣草滾珠精油及草本萬用修護膏各乙個，讓媽媽在旅途中放鬆身心。專案也適用高鐵聯票加購優惠。

▲▼台北凱達大飯店推出「輕芳療・好心情」住房專案，豪華客房每房3,088元起，加碼贈天然精油好禮乙組。（圖／台北凱達大飯店提供）

