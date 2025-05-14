免費送你去！新加坡6處新景點「迪士尼遊輪、小小兵樂園」一次看

▲魚尾獅是新加坡標誌之一。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

有花園城市之稱的新加坡，在2025年，已經準備好不少世界級景點迎接各國貴賓，包括2月甫開幕的小小兵樂園（Minion Land）、 3月開放的亞洲首座雨林探險園（Rainforest Wild），還有一系列奢華酒店陸續開幕，以下盤點出6大新景點，準備到星國玩的旅客，勢必要列入名單之中。

▲新加坡環球影城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新加坡環球影城「小小兵樂園」2月14日開幕。（示意圖／UNIVERSAL DESTINATIONS）

1.新加坡環球影城小小兵樂園

新加坡環球影城「小小兵樂園」已於2月14日開幕，園區以《神偷奶爸》和《小小兵2：格魯的崛起》為靈感，打造出三大主題區，包含全球首座「小小兵舞會旋轉木馬」及「萌樂漩渦」，除了巡遊小小兵市集、逛周邊商品，《神偷奶爸》中海濱小吃攤的放大版「餓餓小吃攤」，能品嚐小小兵主題的蕉蕉風味爆米花，全球黃粉可別錯過。

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▲▼亞洲雨林探險園帶給旅客全新親近大自然與動物生態的體驗。（圖／翻攝自亞洲雨林探險園臉書專頁）

2.亞洲雨林探險園

以高度城市綠化率聞名的新加坡，除了2023年重新開幕的飛禽公園（Bird Paradise），萬態保育集團於3月12日開放全新的亞洲雨林探險園（Rainforest Wild），這是亞洲首座以探險為主題的動物園，園內分為8個區域，旅客可漫步在鬱鬱蔥蔥的樹冠下，穿越神秘的洞穴迷宮，探索多樣化的動物棲息地。

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▲▼悅榕集團最新奢華酒店「萬態雨林悅榕庄」。（圖／新加坡旅遊局提供）

3.新加坡萬態雨林悅榕庄

悅榕集團（Banyan tree）在新加坡的首家飯店「萬態雨林悅榕庄（Mandai Rainforest Resort）」於4月開幕，該度假村坐落於萬態野生動物園區內，設計上模仿熱帶雨林的涼爽氣候，並運用雨水循環再利用技術，為旅客提供永續和舒適的入住體驗，338間客房隱身於茂密的叢林之中，頂級套房更打造成樹屋造型，能俯瞰實里達蓄水池景致。



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▲S.E.A海洋館擴大後將更名為新加坡海洋館。（圖／ETtoday資料照）

4.新加坡海洋館（Singapore Oceanarium）

聖淘沙名勝世界旗下「S.E.A海洋館」進行擴建，完工後規模將擴大三倍，並更名為「新加坡海洋館（Singapore Oceanarium）」」，預計於7月試營運。全新擴大的新加坡海洋館將有新展覽，如專門介紹史前海洋生物區域和深海生物的影像展示，同時也將投入海洋保護工作，和海洋研究與教育中心，不過目前網站上標示還無法預訂門票，請旅客注意官方網站最新消息。

▲▼新加坡首間萬豪國際集團下的「The Luxury Collection」品牌酒店「The Laurus」。（圖／翻攝自Resorts World Sentosa臉書專頁）

5.奢華酒店The Laurus 聖淘沙名勝世界再多一家奢華酒店！「The Laurus」為新加坡首間萬豪國際集團下的「The Luxury Collection」品牌酒店，183間採全套房式酒店設計，融合殖民時期的優雅與熱帶風情，洋溢濃厚度假氛圍，旅客方便就近探索聖淘沙，官網顯示，Laurus將於5月起開放預訂，準備赴新加坡旅遊的民眾不妨多加留意。

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供）

6.迪士尼探險號

迪士尼探險號是迪士尼有史以來最大的遊輪，最多可容納6700位旅客，預計於今年12月15日首航。船上設有七大主題區，包括250公尺全球最長的海上雲霄飛車的「Marvel Landing」、可享受超長滑水道的「Toy Story Place」等。目前台灣已有多家業者販售明年航次，包括可樂旅遊、Klook、KKday、大登旅遊、雄獅旅遊、東南旅遊、易遊網等。

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