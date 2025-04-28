澎湖花火節今晚試放　搶先看史努比無人機燈光秀+6100發煙火

▲澎湖國際海上花火節 節目表。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的澎湖國際海上花火節即將到來，澎湖縣政府更在今（28日）晚上在馬公觀音亭舉辦試放場，讓旅客搶先看到可愛的《花生漫畫》75周年主題煙火秀與無人機科技燈光秀，為今年花火節揭開序幕。

澎湖縣政府表示，今年特別邀請5個國際煙火團隊前來施放，而今晚試放場將施放近6100發煙火，其中12吋15發有近百種花色，為澎湖夜空染上最絢麗的色彩，也預告為今年花火節的盛大開幕做暖場。

▲▼澎湖花火節打造5隻可愛的史努比造型公仔。（圖／澎湖縣政府提供）

除了花火及舞台表演，在五鄉一市也能看到史努比的身影，《花生漫畫》系列角色公仔裝置藝術分別在馬公市觀音亭園區、湖西鄉龍門閉鎖陣地、白沙鄉跨海大橋、西嶼鄉三仙塔景觀台、望安鄉網垵口沙灘、七美鄉遊客中心亮相，在這個夏天，將成為澎湖最迷人可愛也最俏皮的拍照打卡新地標。

花火節除主場施放外，今年也規劃有七美、望安與吉貝等離島場次，更推出三大「地方限定場」，融合在地文化與特色，包括「白沙丁香魚季」、「茹夏之音樂動湖西」、「西嶼西遊記」等主題，邀請民眾深入探索白沙、湖西與西嶼之美。