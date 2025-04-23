7飯店「母親節專案」住一晚4200元起！贈貴婦保養品、蛋糕禮盒

▲入住北投晶泉丰旅每晚含早餐8,460元起。（圖／北投晶泉丰旅提供）



記者彭懷玉／綜合報導

屬於母親的日子將到來，各家飯店陸續祭出寵媽專案。住晶華集團旗下晶泉丰旅贈「冠軍新美妍飲」；慕軒飯店入住即可獲「肌膚之鑰旅行五件組」等；北投麗禧推出住房贈「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒，與媽媽共度儀式感的假期。

▲入住礁溪晶泉每晚含早餐5,766元起，享受「美人湯」帶來的療癒滋潤。（圖／礁溪晶泉丰旅提供）



晶泉丰旅

晶華國際酒店集團旗下晶泉丰旅，將於5月1日至6月15日推出「寵愛母親、暖湯美妍」住房及餐飲專案，串聯礁溪與北投兩館打造「寵媽三部曲」，包含一泊一食住宿、龍蝦鍋物餐飲，還有機會將價值4,280元的Panasonic「奈米離子美顏器」帶回家，含早餐5,766元起，即日起開放官網預訂。

▲專案期間入住北投、礁溪任一館，即贈價值1,290元的「冠軍新美妍飲」一盒。（圖／晶泉丰旅提供）



晶泉丰旅推出限定「暖湯美妍」住房專案，期間入住北投、礁溪任一館，即贈價值1,290元的「冠軍新美妍飲」一盒。若到礁溪晶泉丰旅館內人氣餐廳「三燔礁溪」，點選「頂級龍蝦海陸鍋物套餐」，每桌也可獲贈「冠軍新美妍飲」一盒。

此外，凡於活動期間入住礁溪或北投任一館，就有機會抽中價值4,280元的「Panasonic奈米離子美顏器」，入住礁溪晶泉每晚含早餐5,766元起，北投晶泉每晚含早餐8,460元起，5月底前透過官網訂房加購高鐵車票再打7折起。

▲和逸飯店台北民生館及台北忠孝館、慕軒飯店聯手推出母親節系列活動。（圖／國泰飯店觀光事業提供）



國泰飯店觀光事業

國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台北民生館及台北忠孝館、慕軒飯店聯手推出母親節系列活動，和逸飯店‧台北雙館推出「媽咪開心 全家開心」住房專案，每晚4,200元起，入住抽價值萬元珍珠套組。

▲慕軒飯店則從5月12日起開賣頂級保養品牌肌膚之鑰「靜謐幻遊」住房，每晚7,999元起，入住即可獲「肌膚之鑰旅行五件組」。（圖／國泰飯店觀光事業提供）



慕軒飯店則從5月12日起開賣頂級保養品牌肌膚之鑰「靜謐幻遊」住房，豪華客房7,999元起，入住即可獲「肌膚之鑰旅行五件組」、「品牌隨身珠寶盒」和「光采經典療程」體驗券；套房限量10間，每晚12,999元，可將價值近萬元幻遊巴黎系列「光彩修護精華油」、「激光鑽白晶萃」正裝帶回家。

▲圓山大飯店天際套房每晚13,800元起（原價22,000元）。（圖／圓山大飯店提供）



圓山大飯店

圓山大飯店則有「饗御國宴」一泊二食住房專案，即日起雙人入住指定房型，天際套房每晚13,800元起（原價22,000元），享6.2折；環景套房每晚優惠價17,800元起，原價3萬元，5.9折。兩種方案皆附贈無人工調味的圓山御廚拌麵禮盒乙組，東密道導覽文化之旅2位，以及總統級國宴文化餐2套，每套價值2,280元，以及翌日松鶴廳精緻早餐，讓媽媽感受儀式感滿分的國宴級假期。

▲▼5月10日至5月11日入住北投麗禧酒店，即贈「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒、祝福小卡及精緻康乃馨花束。（圖／北投麗禧溫泉酒店提供）



北投麗禧酒店

北投麗禧酒店將於5月10日至5月11日推出母親節活動，住房即贈送「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒、祝福小卡及精緻康乃馨花束，一泊一食專案價每晚14,000元起，入住旅客可於靜謐的山林間，享受天然白磺美人湯，在微風與窗外綠意的伴隨下，度過放鬆的假日時光。