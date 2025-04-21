2人同行1人半價　涮樂和牛羅東店感恩祭4／25起連推3天

▲涮樂和牛4月25日至4月27日推出感恩祭。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

走過食物中毒風波，「涮樂和牛」羅東店4月9日重新營業，4月25日至4月27日推出感恩祭，只要2位成人同行消費含指定方案以上，可享「2人同行1人半價」。

馬辣集團旗下涮樂和牛鍋物主打和牛吃到飽，除了西門旗艦店、基隆山海景觀店、新竹經國店外，最新插旗的羅東店在3月試營運時爆出食物中毒風波，不過在完成環境升級及深度清消、門市員工全數通過健康檢測後，已於4月9日重新營業，並且於4月25日至4月27日推出感恩祭，只要2位成人同行消費「極上雙和牛放題」以上方案，可享「2人同行1人半價」優惠。

此外，馬辣集團推出關懷專案，曾在3月15日、3月16日用餐顧客，可憑用餐發票正本或載具辦理至店內辦理全額退費，作業不設期限；3月15日至3月25日曾就醫者，也會協助交由保險公司辦理相關事宜。

▲涮樂和牛證件對中2碼，升級天使紅蝦吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

涮樂和牛羅東店也適用集團4月的證件對對碰，只要同桌身分證、健保卡或護照等有效證件對中「6、5、4」任2碼（可重複，如66、55），或姓名中有「馬、辣、慶」任一字（限同字），提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前出示相關證件，2位成人以上消費「午餐749元/晚餐及假日799元」以上方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

▲身分證中1碼，「圍圍爐爐」免費升級海陸放題。（圖／記者黃士原攝）

另外，在雙北及桃園擁有3家分店的「圍圍爐爐」，日前推出限時優惠，5月20日前，只要身分證字號中含有「520」任一數字者，即可享有從基本放題免費升級至海陸放題，干貝、澳洲和牛、美國牛小排無限吃到飽，現省100元，而且1人對中、全桌同步升級。