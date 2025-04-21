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5品牌母親節優惠！親子穿搭同色系送豬排　媽媽同行招待鮮蝦干貝

▲西堤牛排戰斧豬排。（圖／王品提供）

▲西堤牛排「戰斧豬排」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

又到了向媽媽表達感謝的溫馨五月天，王品旗下2品牌再推出母親節優惠，5月31日前跟媽咪穿同色系服裝前往「西堤牛排」用餐，選購1客經典套餐就送戰斧豬排，到「藝奇日本料理」消費套餐，就招待媽媽享用「明太子鮮蝦佐干貝」。

▲藝奇日本料理「明太子鮮蝦佐干貝」。（圖／王品提供）

▲藝奇日本料理「明太子鮮蝦佐干貝」。（圖／王品提供）

繼王品牛排之後，王品旗下2品牌跟進推出母親節優惠，即日起至5月31日，到藝奇日本料理消費980元（含）以上套餐，就招待媽媽享用「明太子鮮蝦佐干貝」。4月22日至5月31日，跟媽咪穿同色系服裝前往「西堤牛排」用餐，媽媽選購1客經典套餐，就送「戰斧豬排」1份。

▲王品牛排「法式焗龍蝦」。（圖／王品提供）

往年迎接母親節，王品牛排也會展開尋人活動，只要姓名對中1字就招待龍蝦或帝王蟹，今年則改成出示和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，消費兩客套餐，就送「法式焗龍蝦」1隻（價值1320元），時間為4月14日至5月29日平日時段。

▲TGI FRIDAYS「馬芝拉條」。（圖／開展餐飲提供）

TGI FRIDAYS則看中現代人不輕易說愛的通病，鼓勵親子勇敢「抱一下」，5月12日前到全台TGI FRIDAYS餐廳用餐，拍下擁抱媽媽照片，並上傳個人社群平台並標籤官方帳號@TGIFRIDAYSTAIWAN，就送人氣開胃菜香酥馬芝拉條。贈送數量對應擁抱人數，包含媽媽兩人擁抱送兩條、3人送3條，以此類推。

▲德州鮮切牛排「肋眼牛排」。（圖／開展餐飲提供）

德州鮮切牛排則是跟上菜市場名熱潮，只要媽媽姓名中有符合「德州淑芬」任一字或同音字，5月6日至5月12日到店點購12盎司肋眼牛排並出示相關證明，立即免費升級為16盎司，讓天底下的媽媽都能大口吃肉。

關鍵字： 美食雲 王品 王品牛排 西堤牛排 藝奇日本料理 母親節優惠

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