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東京壹酒店今年秋天開幕！喜達屋酒店集團回歸

▲▼夏威夷考艾島壹酒店。（圖／喜達屋酒店集團提供）

▲夏威夷考艾島壹酒店。（圖／喜達屋酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

喜達屋酒店集團回來了！喜達屋資本創始人Barry Sternlicht日前宣布，將重新啟動喜達屋品牌，將10年前一手打造的SH 酒店及度假村(SH Hotels & Resorts) 正式更名為喜達屋酒店集團 (Starwood Hotels)，目標為重振30年前創立的指標性全球品牌，為旅宿業再打開全新的生活方式，並公布一系列未來即將開幕的酒店計畫，其中一間今年在東京就住得到。

2015年，萬豪國際併購喜達屋酒店及度假村，成為全球最大酒店集團，但Barry Sternlicht現在宣布重啟，並命名為「喜達屋酒店集團」，旗下酒店品牌包括壹酒店( 1Hotels)、巴卡拉酒店 (Baccarat Hotels) 和樹屋酒店 (Treehouse Hotels)，目前該集團旗下的三大品牌在四個大洲擁有40多家已開幕和籌備中的酒店與住宅項目。

集團也公布旗下品牌飯店即將開幕的新酒店計劃，包括以拉近客人與大自然的距離，為人類和地球造福」為品牌使命的「壹酒店（1 Hotels）」，將從今年春季開始陸續在西雅圖、墨爾本、哥本哈根開設新酒店。

▲▼澳洲墨爾本壹酒店（1 Hotels）。（圖／喜達屋酒店集團提供）

▲▼澳洲墨爾本壹酒店（1 Hotels）將於6月開幕。

▲▼澳洲墨爾本壹酒店（1 Hotels）。（圖／喜達屋酒店集團提供）

其中澳洲墨爾本壹酒店（1 Hotels）將於6月試營運，共有 277 間客房，其中包括 36 間套房。每間客房都是一個寧靜的港灣，即可欣賞自然美景，又能享受現代舒適體驗。落地窗為房間帶來充足自然光照的同時，還將雅拉河或墨爾本天際線的寧靜美景呈現在客人面前。

而東京壹酒店計劃於今年秋天開幕，此酒店將是該品牌位於亞洲的旗艦店，是東京市中心的一片寧靜綠洲，融合靈感源於自然的設計、環保創新元素和日本豐富的文化底蘊。

▲▼紐約巴卡拉酒店。（圖／喜達屋酒店集團提供）

▲紐約巴卡拉酒店。

而以展現同名水晶品牌永恆的高雅氣質、精湛的工藝技巧和超凡的藝術美感的「巴卡拉酒店」，此品牌將在未來幾年擴展到全球一系列獨樹一幟的目的地，包括羅馬、佛羅倫斯、沙烏地阿拉伯、杜拜和馬爾地夫。

▲▼英國曼徹斯特樹屋酒店。（圖／喜達屋酒店集團提供）

▲英國曼徹斯特樹屋酒店。

樹屋酒店是喜達屋旗下最新的飯店品牌，為酒店業帶來了俏皮的設計和懷舊的驚奇感，酒店接下來計劃在英國曼徹斯特、美國矽谷開設酒店，同時正在籌備中的還有澳洲阿得雷德、沙烏地阿拉伯的利雅得和美國邁阿密布里克爾。

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