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台中24年「非常棧婚宴會館」停業！網哭：天呀我們辦婚禮的地方

▲非常棧婚禮會館宣告6月底停業。（圖／翻攝自Facebook／非常棧婚禮會館．港式海鮮．飲茶 ）

▲台中經營超過24年的婚宴會館「非常棧」將走入歷史。（圖／翻攝自Facebook／非常棧婚禮會館．港式海鮮．飲茶

記者彭懷玉／台北報導

台中經營超過24年的婚宴會館「非常棧」宣告走入歷史。業者昨（12日）在官方粉專上公告，將於6月30日結束營業。消息一出，不少曾在此舉辦婚禮、用餐聚會的老顧客紛紛湧入社群留言，不捨地說「台中最好吃的港點，好不捨喔」、「天呀 我們婚禮辦的地方！」

「非常棧婚禮會館」位於台中市南屯區，自2000年開業至今，不僅是許多台中新人婚禮的重要場地，也憑藉著招牌的港式點心與中式料理，成為在地人口碑餐廳。館內設有一、二樓宴會廳，提供避風塘軟殼蟹等各種粵式美饌，業者標榜以香港主廚團隊掌廚，遵循最道地的港式做法呈現美味。Google Maps共累積超過4,800則評論，達4.4顆星。

▲非常棧婚禮會館宣告6月底停業。（圖／翻攝自Facebook／非常棧婚禮會館．港式海鮮．飲茶 ）

▲非常棧婚禮會館宣告6月底停業。（圖／翻攝自Facebook／非常棧婚禮會館．港式海鮮．飲茶 ）
業者4月12日透過粉專發布停業聲明，「感謝您24年來的陪伴與支持，非常棧婚禮會館6月30日結束營業。」消息曝光後，引發熱烈迴響，網友惋惜說「台中最好吃的港點，好不捨喔」、「天呀，我們的婚禮辦的地方」、「非常難過，當年的婚宴廳，看到二樓就愛上」、「好可惜啊！好好吃的港點，開小一點或者換個地點再開啦！」、「My god~太可惜了！我們婚宴場地辦在這裡，大家都給很高的評價！港點也很好吃呀，謝謝你們給我們很多很棒的回憶呀，江湖再見～」

關鍵字： 台中美食 非常棧 停業 婚宴會館 非常棧婚禮會館．港式海鮮．飲茶

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