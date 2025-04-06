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九州大分「私房賞櫻秘境」懶人包　看夢幻花海、粉色山丘

▲▼九州大分縣臼杵石佛賞櫻，九州賞櫻景點，大分賞櫻景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本正值賞櫻季節，九州大分縣有許多私房賞櫻景點值得一訪。上圖為臼杵石佛鄰近櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

日本各地陸續進入賞櫻時節，位於九州的大分縣現在也進入最美時刻。《ETtoday新聞雲》就整理出8處大分縣賞櫻景點，有僅在地人才知道的極私房賞櫻地，也有可以同時賞櫻和數十萬株繽紛鬱金香花海，以及花期長達一個月的粉色山谷，一定要排進你的賞櫻行程中。

▲▼日本大分原尻瀑布。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼原尻瀑布是日本瀑布百選，周邊也栽種有櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本大分賞櫻，日本大分原尻瀑布櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

1.原尻瀑布「緒方鬱金香節」

原尻瀑布是大分縣代表景點之一，名列日本瀑布百選，更有「東方版尼加拉瓜瀑布」之稱。瀑布周邊種下10數棵染井吉野櫻，每到賞櫻季節到來，旅客可以來此賞瀑布、近距離看滂薄瀑布景觀。

▲▼日本大分原尻瀑布「緒方鬱金香節」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原尻瀑布「緒方鬱金香節」是每年春季限定。（圖／記者蔡玟君攝）

為了給當地帶來觀光新亮點，每年春季時，這裡都會舉辦「緒方鬱金香節」，2025活動為即日起至4月13日為止，旅客可看到20萬朵七彩鬱金香花海，搭配染井吉野櫻，交織成春日浪漫風景。

▲▼日本大分長湯溫泉枝垂櫻之里。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2022年才開幕的賞櫻景點「枝垂櫻之里」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本大分長湯溫泉枝垂櫻之里。（圖／記者蔡玟君攝）

2.枝垂櫻之里

「枝垂櫻之里」是一座2022年才開幕的櫻花園區，當地居民耗費15年種下2600棵櫻花樹，品種多達6種，包括300棵枝垂櫻、1600棵大漁櫻，還有八重櫻、小松乙女櫻、陽光櫻等。

受到天氣影響，今年園內花開時間比2024年約延遲10天左右。記者於現場直擊，如枝垂櫻目前花開僅約1至2成，導覽人員也說，由於品種多、花開日期不同，因此枝垂櫻之里的賞花期較長，從現在起至4月22日左右來到此處都有櫻花可看。

枝垂櫻之里的櫻花沿著山坡栽種，規劃有數條散步路線，沒有特別指引，旅客入園後能自在沿著步道漫步於粉色花海中，享受360度被粉櫻環抱的感受，或也可坐在制高點處的長椅上，俯瞰壯觀櫻花海。

▲▼九州大分佐伯市城下町穿袴體驗，九州賞櫻景點，大分賞櫻景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼佐伯市城下町有提供穿袴體驗，沿著城下町也有一條歷史街區能漫步賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼九州大分佐伯市櫻花，，九州賞櫻景點，大分賞櫻景點。（圖／記者蔡玟君攝）

3.佐伯市城下町穿袴賞櫻

佐伯市是座寧靜的小鎮，其中主要景點「歷史文學之道」是代表景點，距離JR佐伯站約10分鐘路程。沿途可欣賞過去城主留下的百年歷史宅邸，宅邸外的道路兩側，則種下數十棵櫻花樹，每到繁花盛開時節，就可在此漫步賞花。

城下町觀光交流館從2023年3月1日起，開始提供以「大正浪漫」為主題的「袴」服裝租借服務，建議提前上網預約，每次4000日圓，有專人協助穿著，但不包含髮型。

▲▼九州大分縣臼杵石佛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼臼杵石佛是日本國寶。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼九州大分縣臼杵石佛。（圖／記者蔡玟君攝）

4.臼杵石佛看國寶、賞櫻

位於臼杵市的「臼杵石佛」是日本國寶，也是當地代表景點，臼杵石佛共有4處觀賞點，佛像超過60座，據說是在平安時代後期到鎌倉時代之間雕刻而成，其中又以古園石佛大日如來像最具代表性。

▲▼九州大分縣臼杵石佛，九州賞櫻景點，大分賞櫻景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼臼杵石佛周邊栽種十數棵櫻花樹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼九州大分縣臼杵石佛。（圖／記者蔡玟君攝）

臼杵石佛所在的里山宛如一處人間淨土，站在石佛所在的高台能俯瞰群山風光，周邊種下十數棵染井吉野櫻，到4月中旬後還有芝櫻能欣賞，是大分縣私房的賞櫻景點。

▲▼九州大分宇佐神宮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宇佐神宮是大分縣代表的能量景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼九州大分宇佐神宮。（圖／記者蔡玟君攝）

5.能量景點「宇佐神宮」參拜、看櫻花公路

宇佐神宮是大分縣代表景點，更曾被CNN選為「日本最美地方」之一，神宮分為上宮、下宮，沿著階梯拾級而上、穿過樹林，就會抵達上宮。

▲▼九州大分宇佐神宮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宇佐神宮上宮。（圖／記者蔡玟君攝）

這裡的參拜方式很特別，為「二禮、四拍、一禮」，神宮人員表示，這樣的參拜方式是從遠古流傳下來，至於原因至今仍不詳，上宮御殿旁的神木亦有800年歷史，旅客參拜時也可前來撫摸樹木祈福。

▲▼九州大分宇佐神宮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宇佐神宮也是一處賞櫻景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼九州大分宇佐神宮。（圖／記者蔡玟君攝）

而在神宮的神境內與周邊也種下數十棵染井吉野櫻，從通往神宮的紅橋、溪流周邊都能賞櫻，若是自駕前往，神宮旁更有一條長約500公尺的櫻花公路，每到春季時，可是不能錯過的風景。

▲▼九州大分縣三之宮景勝地，九州賞櫻景點，大分賞櫻景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼三之宮景勝地是一處小眾賞櫻地。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼九州大分縣三之宮景勝地，九州賞櫻景點，大分賞櫻景點。（圖／記者蔡玟君攝）

6.自駕才能到的山中秘境「三之宮景勝地」

在流經國東半島的桂川流域，有一處名為「三之宮之景」的景勝地，這裡是處親水場域，設有階梯式護岸，旅客可以沿著步道漫步，欣賞河川邊奇岩聳立的壯麗景致，每到春天時，這裡也有數十棵染井吉野櫻能欣賞，是只有自駕才能抵達的大分縣超私房秘境。

7.安岐水壩看3000櫻花海

位於大分縣國東市的安岐水壩內，種有3000棵染井吉野櫻，是當地人最愛的賞櫻景點，根據「花見特集2025」官網表示，該處景點在大分賞櫻景點中排名第6，入夜後也有夜間點燈活動。

▲▼九州大分別府溫泉海地獄。（圖／記者蔡玟君攝）

▲別府溫泉海地獄。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼九州大分別府溫泉海地獄。（圖／記者蔡玟君攝）

▲在通往海地獄的路上有一條櫻花散步道。（圖／記者蔡玟君攝）

8.別府海地獄櫻花道

別府海地獄是別府最著名的景點之一，是「地獄巡禮」必去行程。海地獄是一處充滿神秘的瓷藍色池水，實際上卻是98度高溫的溫泉。這裡可以買伴手禮、泡足湯、享受利用地獄噴泉煮熟的溫泉蛋，在前往海地獄的路上也有一條櫻花散步道，能欣賞櫻花、湖景，再環繞海地獄步道走一圈。

▲▼台灣虎航，台虎。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航已開航「台北－大分」。（圖／記者蔡玟君攝）

想要深度玩大分從現在起已更方便，台灣虎航開航「台北－大分」直飛航線，是該航空於九州佈局的第4個航點。開航初期，每周營運2個來往航班，去程航班編號IT750，每周三、周六的中午12點自桃園機場起飛；回程航班編號IT751，每周三、周六的下午4點30分自大分機場起飛。

大分機場規劃有完善的交通巴士路線，可搭車直達大分市區、別府、由布院等地，平均車程都只要約1小時左右，在2025大阪萬博期間，更將更名為「大分Hello Kitty機場」，是全球唯一。旅客可藉由新航線開航與九州的鐵路、巴士交通，規劃不同航點路線進出，無論是玩北九州或南北九州全覽都很方便。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 九州旅遊 賞櫻旅遊 賞花旅遊 大分縣 大分旅遊 亞洲旅遊

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