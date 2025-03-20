南港Lalaport哈利波特專賣店開箱！5大場景搶先看　必拍9¾月台

▲日本哈利波特專賣店台灣首店於今天在南港三井LaLaport開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

日本哈利波特周邊商品專賣店「Harry Potter- Mahou Dokoro（哈利波特–魔法之地）」首度進軍海外，首間店就選在今（20日）正式開幕南港三井LaLaport，其中更有全台唯一的「九又四分之三月台」可以拍照。《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你店內必拍亮點與特色商品。

▲▼日本哈利波特專賣店插旗台北，店內重現許多經典場景，還有首次來台原創商品。（圖／記者蔡玟君攝）

「哈利波特–魔法之地」台灣首店位於南港三井LaLaport一樓，店舖外觀比照日本，以深藍色櫥窗風格設計，店內以「哈利波特」及「怪獸與牠們的產地」系列電影為靈感，販售包括魔杖、長袍、首飾、盲盒系列等多樣商品，甚至有首次在海外販售、穿著榮恩毛衣與魔法學院長袍的小熊玩偶。

▲掃帚光輪2000櫥窗。（圖／記者蔡玟君攝）

必拍場景一：1:1還原掃帚光輪2000櫥窗

櫥窗最吸睛亮點就是1:1還原《哈利波特：神秘的魔法石》故事中，掃帚光輪2000在櫥窗展示的場景，並結合商場空間，站在店內向外望去，走在商場間的民眾彷彿變成故事中魔法世界的學生，擠在櫥窗前渴望想要得到一把專屬自己的魔法掃帚。

▲▼店內有全台唯一九又四分之三月台。（圖／記者蔡玟君攝）

必拍場景二：九又四分之三月台

店內一隅重現電影中九又四分之三月台的牆面，還有放滿行李的手推車可以在此拍照。

▲重現生動有趣的肖像畫 。（圖／記者蔡玟君攝）

必拍場景三：霍格華茲城堡中生動有趣的肖像畫

霍格華茲城堡內最經典的元素就是那些生動有趣、還會自由移動的肖像畫，一整幅「胖女士」掛畫也在店內展出，一旁的掛畫也變成影片，輪播系列電影中的經典場景。

▲隱藏門後的家庭小精靈多比。（圖／記者蔡玟君攝）

必拍場景四：隱藏門後的家庭小精靈多比

在店內一隅的白色門後，拉開金色門把，就可看到藏身店內的家庭小精靈多比正在打掃，可是隱藏版亮點。

▲《怪獸與牠們的產地》奇獸專區 。（圖／記者蔡玟君攝）

必拍場景五：沉浸式體驗《怪獸與牠們的產地》

在光輪2000的櫥窗旁，設有完整空間，以《怪獸與牠們的產地》紐特行李箱中藏的各種奇獸為靈感設計，可看到各種大小可愛的奇獸娃娃，包括最經典又調皮的玻璃獸等，粉絲可不能錯過。

▲原創商品「哈利波特聲控魔杖」與「巧克力蛙音樂盒」。（圖／記者蔡玟君攝）

在商品方面，此次「哈利波特–魔法之地」台灣首店也有許多亮點，除了經典的霍格華茲學院長袍、圍巾、領帶等實用小物外，還有原創商品「哈利波特聲控魔杖」與「巧克力蛙音樂盒」也首次來台販售，兩款商品搭配聲控功能，讓粉絲實現有趣的魔法互動體驗。

▲▼店內有許多特色魔法世界商品 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲魯休思・馬份變成食死人時戴的面具。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，還有霍格華茲特快車系列周邊商品，包括衛生紙軟盒、九又四分之三月台毛毯、購物袋；喜歡嘿美的粉絲則有嘿美杯緣子湯匙、電腦收納袋、吊飾等周邊商品，甚至有反派魯休思・馬份變成食死人時戴的面具。

▲霍格華茲特快車系列周邊商品。（圖／記者蔡玟君攝）

為了控制人流，店家從即日起至3月26日為止，採現場發放整理券入店；即日起可透過線上方式，預約3月27至4月2日期間入店場次，詳情可上預約官網查詢。