林家花園登「全台最強博物館」！去年797萬人造訪　故宮排第7

▲板橋國定古蹟「林本源園邸」榮登為2024全台最強博物館。（圖／新北市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2024年度全台最強博物館排行榜，根據觀光署最新統計資料，去年全台最多人造訪的博物館是新北市的「林本源園邸（林家花園）」，整年度有超過797萬人造訪，其次則是台北中正紀念堂、基隆國立海洋科技博物館，而外國旅客來台必去的故宮博物院，則名列第7名。

▲中正紀念堂排名第二。（圖／記者李毓康攝）

根據觀光署統計資料，2024年全台最多人造訪的博物館前10名與人次分別是：林本源園邸（797萬人）、中正紀念堂（404萬人）、基隆國立海洋科技博物館（326萬人）、台北國立台灣科學教育館（298萬人）、台中國立自然科學博物館（256萬人）、高雄國立科學工藝博物館（218萬人）、台北國立故宮博物院（187萬人）、高雄市立美術館（177萬人）、台北國父紀念館（128萬人）、台北市立天文科學教育館（115萬人）。

▲▼林本源園邸被稱讚維護完好、乾淨，加上門票便宜還有免費導覽，備受旅客喜愛。（圖／新北市文化局提供）

點開林本源園邸的Google評論，超過1.6萬人留言，稱讚這裡維護很好、值得一訪，且免費導覽人員解說親切詳細，整體環境與DIY體驗也都乾淨且感受良好，加上很好拍照，目前因整修門票僅40元，讓許多人留下深刻回憶。