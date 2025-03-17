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麻古茶坊「蕃茄梅蜜」回來了！還加寒天波波、翡翠綠茶凍

▲▼麻古茶坊「蕃茄系列」強勢回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊「蕃茄系列」強勢回歸。（圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「麻古茶坊」的「蕃茄系列」強勢回歸，嚴選盛產聖女小蕃茄搭配梅汁、蜂蜜糖漿製成2款限定飲品，包括「蕃茄梅蜜」、「蕃茄梅蜜波波」，3月19日起於全門市上市。

麻古茶坊期間限定「蕃茄系列」回來了，嚴選優質聖女小蕃茄搭配酸甜梅汁及蜂蜜糖漿製成，有人氣「蕃茄梅蜜」，現打蕃茄冰沙吃得到清甜果香、微酸梅汁及蜜香，每杯售價70元起；「蕃茄梅蜜波波」則是蕃茄梅蜜搭配彈脆寒天波波、翡翠綠茶凍的組合，咀嚼口感十足，每杯售價80元起，3月19日起於全門市開賣。

▲▼UG樂己推告五人聯名「哈瓜奶茶」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲UG找來告五人推出全新聯名飲品「哈瓜奶茶」 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

飲料控也不能錯過UG攜手品牌代言人「告五人」推出的全新夢幻飲品「哈瓜奶茶」 ，選用人氣三窨十五茉奶茶搭配哈密瓜，每一口都能喝到果香結合奶香，清爽回甘，每杯售價75元，限時販售至4月30日。

▲▼UG樂己推告五人聯名「哈瓜奶茶」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲這次更推出「哈瓜宇宙包」 超值限定套組。

這次更同步祭出「哈瓜宇宙包」 超值限定套組，內含2杯哈瓜奶茶、告五人聯名提袋，加碼送告五人限量NFC CD吊飾，有3首歌曲隨機贈送，歌曲有愛人錯過、帶你飛、你要不要吃哈密瓜，各門市數量有限、送完為止，每包售價199元。

為歡慶新品上市， 至4月8日期間凡會員購買哈瓜系列，就有機會抽告五人高雄世運演唱會門票，周周抽2次，喝愈多中獎機會愈高，每周三於UG官方IG直播開獎。

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