UG新聯名「告五人哈瓜奶茶」限時開喝！NFC CD吊飾只送不賣

▲UG找來告五人推出聯名飲品「哈瓜奶茶」 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「UG樂己」攜手品牌代言人「告五人」推出全新夢幻聯名飲品「哈瓜奶茶」，3月15日起於全門市限時開賣，並祭出「哈瓜宇宙包」超值套組，可獲得超精緻告五人NFC CD吊飾，每店限量至少100個，送完為止。

▲哈瓜奶茶選用人氣三窨十五茉奶茶搭配哈密瓜。

UG攜手告五人推出全新「哈瓜奶茶」 ，選用人氣三窨十五茉奶茶搭配哈密瓜，每一口都能喝到果香結合奶香，清爽回甘，每杯售價75元，3月15日起至4月30日於全門市限時開賣。

▲「哈瓜宇宙包」超值限定套組內含2杯哈瓜奶茶、告五人聯名提袋。

▲買哈瓜宇宙包加碼送告五人限量NFC CD吊飾。

這次更同步祭出「哈瓜宇宙包」 超值限定套組，內含2杯哈瓜奶茶、告五人聯名提袋，加碼送告五人限量NFC CD吊飾，有3首歌曲隨機贈送，歌曲有愛人錯過、帶你飛、你要不要吃哈密瓜，各門市數量有限、送完為止，每包售價199元。

為歡慶新品上市， 3月15日起至4月8日期間凡會員購買哈瓜系列，就有機會抽告五人高雄世運演唱會門票，周周抽2次，喝愈多中獎機會愈高，每周三於UG官方IG直播開獎。

▲五桐號跨界合作雅詩蘭黛推期間限定聯名飲品「柚香荔枝凍飲QQ」。（圖／五桐號提供）

五桐號近日則首度跨界聯名美妝保養品牌「雅詩蘭黛」，以「膠原QQ美肌派對」作為本次聯名主題，首推期間限定「柚香荔枝凍飲QQ」，以青茶做為基底，嚴選韓國蜂蜜柚子醬搭配清雅荔枝，口感甜中帶有微酸，再加入Q彈回甘的綠茶凍，茶香、果香一次滿足，每杯售價65元，即日起至3月30日限時開賣。

此次聯名更設計限定杯身，期間只要於門市購買任一飲品，即可透過杯身上的QR code至全台雅詩蘭黛專櫃免費領取價值超過300元的保養體驗組1份及限量200元優惠券；此外，至雅詩蘭黛專櫃消費指定組合也可獲得五桐號飲品兌換券1張，限量1000份。