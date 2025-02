溫德姆酒店第2季新開3間「插旗中雲嘉」　天成丰閣明年初迎賓

▲溫德姆酒店集團與三好國際酒店集團、帝王事業集團簽署合作協議。(圖/溫德姆酒店集團提供)

記者彭懷玉/台北報導

繼南投日月潭之後,溫德姆酒店集團(Wyndham Hotels & Resorts)持續佈局台灣市場,引進「華美達安可酒店(Ramada Encore by Wyndham)」、「蔚景溫德姆酒店(Wingate by Wyndham)」、「戴斯精選酒店(Days Inn by Wyndham)」,預計今年第二季陸續在台中、雲林與嘉義開幕。

▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。(圖/日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供)

「華美達安可酒店」位於台中,擁有140間精緻客房;「蔚景溫德姆酒店」則落腳雲林,規劃226間寬敞客房,鄰近高鐵站。溫德姆酒店集團還與深耕嘉義40多年的帝王事業集團攜手,將原「佳仕堡商務飯店」升格為溫德姆集團旗下品牌「戴斯精選酒店」,成為嘉義縣首家國際品牌酒店,規劃100間精緻客房,目前均尚未有示意圖。

▲台北嘉佩樂酒店4月1日起開放入住。(圖/台北嘉佩樂酒店提供)

另外,全台首間嘉佩樂品牌「台北嘉佩樂酒店Capella Taipei」即日起開放預訂4月後的住房,除了打造86間客房與套房,設施包括健身房、芳療室、漂浮艙、烤箱和蒸氣房以及5間餐廳。北市信義區更是國際品牌插旗之地,元利建設「四季酒店」、The Sky Taipei內的「柏悅」與「安達仕」兩大品牌進駐,會在今年陸續亮相。

▲天成丰閣-樂捷預計2026年第一季見客。(圖/天成飯店集團提供)

而台中的旅宿市場也很蓬勃,位於台中七期的「天成丰閣-樂捷」位在市政北一路與惠中路一段,全館規劃155間客房,以解構、設計與再創造為主題理念打造,天成集團今(27日)表示,預計2026年第一季試營運,與長榮酒店集團全新開幕的品牌「采寓」,共同爭食台中七期的商務、觀光客群。