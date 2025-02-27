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溫德姆酒店第2季新開3間「插旗中雲嘉」　天成丰閣明年初迎賓

▲溫德姆酒店集團與三好國際酒店集團及帝王事業集團簽署合作協議。（圖／溫德姆酒店集團提供）

▲溫德姆酒店集團與三好國際酒店集團、帝王事業集團簽署合作協議。（圖／溫德姆酒店集團提供）

記者彭懷玉／台北報導

繼南投日月潭之後，溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts）持續佈局台灣市場，引進「華美達安可酒店（Ramada Encore by Wyndham）」、「蔚景溫德姆酒店（Wingate by Wyndham）」、「戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham）」，預計今年第二季陸續在台中、雲林與嘉義開幕。

▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店於台北旅展期間推出限時優惠方案。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

「華美達安可酒店」位於台中，擁有140間精緻客房；「蔚景溫德姆酒店」則落腳雲林，規劃226間寬敞客房，鄰近高鐵站。溫德姆酒店集團還與深耕嘉義40多年的帝王事業集團攜手，將原「佳仕堡商務飯店」升格為溫德姆集團旗下品牌「戴斯精選酒店」，成為嘉義縣首家國際品牌酒店，規劃100間精緻客房，目前均尚未有示意圖。

▲台北嘉佩樂酒店86間雅緻客房與套房,鵲羽軒,嘉佩樂水療及健身中心,量身打造「文旅嘉選」活動。（圖／台北嘉佩樂酒店提供）

▲台北嘉佩樂酒店4月1日起開放入住。（圖／台北嘉佩樂酒店提供）

另外，全台首間嘉佩樂品牌「台北嘉佩樂酒店Capella Taipei」即日起開放預訂4月後的住房，除了打造86間客房與套房，設施包括健身房、芳療室、漂浮艙、烤箱和蒸氣房以及5間餐廳。北市信義區更是國際品牌插旗之地，元利建設「四季酒店」、The Sky Taipei內的「柏悅」與「安達仕」兩大品牌進駐，會在今年陸續亮相。

▲▼天成丰閣-樂捷。（圖／天成飯店集團提供）

▲天成丰閣-樂捷預計2026年第一季見客。（圖／天成飯店集團提供）

而台中的旅宿市場也很蓬勃，位於台中七期的「天成丰閣－樂捷」位在市政北一路與惠中路一段，全館規劃155間客房，以解構、設計與再創造為主題理念打造，天成集團今（27日）表示，預計2026年第一季試營運，與長榮酒店集團全新開幕的品牌「采寓」，共同爭食台中七期的商務、觀光客群。
 

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