2025夢幻旅遊清單！搭奢華漂浮旅館看藝術季　玩海上迪士尼樂園

▲卡尼島Club Med打造一島一飯店。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

越來越多旅客偏好選擇「主題式」遊程，而非走馬看花，可樂旅遊就推薦「2025主題式夢想旅遊清單」，包括搭奢華海上漂浮旅館走訪瀨戶內、首次到亞洲的最新遊輪「迪士尼探險號」，還有入住全包式的Club Med度假村，在馬爾地夫透明藍海水中游泳、免費學滑雪與泡湯，都讓人超享受。

可樂旅遊觀察，近年主題式遊程整體訂單量增加3成以上，旅人更注重旅行中的體驗感受，而非只想踩點般快速遊覽，其中滑雪、運動旅遊（登山、滑雪）、鐵道主題更備受喜愛。展望2025年，業者規劃更多元化的主題玩法，推薦今年一定要體驗的4個夢幻旅遊行程。

▲▼瀨戶內海上最美漂浮旅宿「guntû」。

1.瀨戶內海上最美漂浮旅宿「guntû」

航行於瀨戶內海的奢華遊輪「guntû」，被稱為瀨戶內海上最美的海上漂浮旅宿，遊輪名稱以瀨戶內海特有的小型藍蟹「日本蟳」在地方言發音命名，全船僅有17間客房，最多服務34名旅客。

船隻由日本建築師堀部安嗣設計，講求與瀨戶內海以及四季變幻的景色融為一體，淡雅沉靜的銀色船體會根據海色改變外觀，旅客可以坐在甲板上方的迴廊平台上，享用一杯抹茶搭配寧靜時刻，或是到海上大浴場以邊泡澡邊欣賞海天一線的風光。可樂旅遊於瀨戶內國際藝術祭期間推出「guntû六日主題行程」，2月18日起正式開賣，配置雙領隊服務，台灣市場獨家登上小豆島欣賞期間限定藝術品，還能前往參觀大阪萬國博覽會。

▲▼迪士尼探險號。

2.「迪士尼探險號」年底首航 全新航次開賣

迪士尼遊輪首度以亞洲為母港打造全新「迪士尼探險號」，將於今年12月15日首航，船上規劃7大主題區域，以及眾多特色主題餐廳、分齡兒童與青少年主題俱樂部，甚至有全球最長海上雲霄飛車可以體驗，無論大人或小孩都能沉浸式享受一趟迪士尼海上奇幻之旅。可樂旅遊也將從2月17日晚上9點起加碼開放預購2026年4月至9月航次。

▲▼北海道Club Med Kiroro Grand。（圖／記者蔡玟君攝）

3.Club Med全包式度假村

Club Med在全球20多個國家有超過70座度假村，費用皆包含住宿、餐飲、交通、娛樂、體驗等，還有最受父母歡迎的兒童俱樂部服務。喜愛海島渡假的旅客推薦馬爾地夫「一島一飯店」著稱的「卡尼島Club Med」，針對親子旅客還新增漂浮腳踏船、滑梯腳踏船等體驗；若想體驗不一樣的雪國風景，甫於2023年底開幕的「北海道Kiroro Grand本館」，除了可以免費參加滑雪團體課程外，溫泉也是一大賣點。

▲F1一級方程式賽車。

4.F1一級方程式賽車

今年F1一級方程式賽車3月起自澳洲起跑，全球最頂尖的車手們在賽道上展開生死對決，每個極限過彎，每次精準超車，都是技術與膽量的極致考驗，可樂旅遊推出獨家企劃，於匈牙利、奧地利、荷蘭、摩納哥、英國等歐洲5國安排F1大賽行程，入座決賽保證席與萬千觀眾一同吶喊，見證車手們在極限中衝刺，感受賽道上的狂野震撼。

▲日本朝日町舟川春之四重奏。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊則針對接下來的日韓賞櫻季，推出獨家企劃與行程。如獨家前往朝日町舟川櫻花樹下野餐時光，欣賞以朝日岳、百馬岳為背景，與櫻花林、鬱金香和油菜花的春日四重奏；日本東北地區「陸奧三大賞櫻名所」分別為岩手「北上展勝地」、青森「弘前公園」與秋田「角館」，其中弘前公園以擁有千株櫻花樹而聞名，能漫步於壯麗的岩木山相襯的櫻花大道下，還可一賞粉櫻飄落弘前城外形成的花筏景致等。

若想嘗試其他玩法，推薦一次遊覽日韓兩地的歌詩達莎倫娜號賞櫻郵輪，前往福岡舞鶴公園及釜山三樂生態公園賞櫻，指定趟次加碼第三人0元優惠，每人3萬1900元起。