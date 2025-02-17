解鎖埃及！黑白沙漠星空營、金字塔、神殿古文明巡禮

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

神祕的金字塔有多少未知呢？天海旅行社帶您解鎖神祕埃及！還特別加碼安排了阿布辛貝聲光秀、大埃及博物館、黑白沙漠，交通部分貼心安排中段飛機，省去冗長的拉車時間。全程保證入住五星沙漠飯店、希爾頓飯店，旅客在夜晚好好休息，迎接每天的精彩旅程。

▲置身埃及黑白沙漠，感受大自然的極致對比之美。（圖／shutterstock）

當你踏入黑白沙漠，彷彿穿越至另一個星球。黑沙漠的火山遺跡仿若外星地表，而白沙漠的石灰岩奇觀則如同凝固的時光。夜幕降臨，B&W Sahara Sky的燈光映照著無垠沙海，營地四周環繞著彷若異星的靜謐，仰望夜空，銀河如瀑布傾瀉，讓你感受宇宙的浩瀚與未知。

這裡不僅是一場視覺與心靈的震撼之旅，更是你探索世界極限、體驗極致孤寂與浪漫的夢幻之地。無論是營火旁的談天說地，還是清晨第一縷陽光映照下的靜謐沙漠，B&W Sahara Sky 都將帶給你前所未有的感官震撼與靈魂悸動。

▲阿布辛貝神殿於1979年登錄為世界文化遺產。（圖／shutterstock）

阿布辛貝神廟是旅遊埃及的必訪景點，壯麗的神殿群由法老拉美西斯二世於公元前13世紀所建，無論從規模還是藝術價值來看，都堪稱古埃及最震撼的建築之一。

來到阿布辛貝神殿，絕對不能錯過阿布辛貝聲光秀，聲音和光線的配合，彷彿將幾千年的歷史帶入現代，從法老的雄心壯志到古埃及的文化與信仰，一切都在栩栩如生的表演展開，讓人永生難忘。

▲大埃及博物館位於吉薩金字塔附近，佔地約50 萬平方公尺 。（圖／shutterstock）

而位於吉薩金字塔附近的大埃及博物館，則是世界上最大的考古博物館，佔地約有50萬平方公尺，展出超過10萬件古文物，1922年出土的圖坦卡門法老墳寢，幾乎完好無缺的遺跡和文獻，是博物館的最大亮點。

在吉薩金字塔騎駱駝是埃及最具代表性的體驗之一，不僅能欣賞金字塔的壯麗景色，還能感受古埃及風情。騎著駱駝穿越沙漠，彷彿回到法老時代，這種獨特的方式讓旅程更具氛圍感。夕陽時分，金字塔在餘暉映照下閃耀金黃，搭配駱駝剪影，能拍出絕美的經典照片。

▲吉薩金字塔旁騎駱駝穿越沙漠，感受古埃及的神祕。（圖／shutterstock）

另一行程「【神祕丹達拉】覓跡埃及千年神殿天際絮語10日」，精心安排阿布辛貝神殿、大埃及博物館、丹達拉神殿、金字塔入內，並保證入住五星洲際飯店。丹達拉是埃及最美的神殿，專屬於愛與美之女神哈索爾，天花板上刻有世界上最古老的星座圖，彷彿揭示古埃及超越時代的科技與智慧。

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