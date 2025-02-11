「7飯店情人住房專案」價位、內容快收！送6吋草莓蛋糕、名牌香水

▲情人節將至，各家飯店應景推出套裝行程。（圖／勤美洲際酒店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

情人節將至，各家飯店應景推出套裝行程，舉凡包下燭光晚餐，送氣泡酒、6吋草莓蛋糕，甚至是名牌淡香水，將各浪漫元素備齊，以下統整出「7家飯店住房專案」，供準備過節的民眾參考。

▲君品酒店Ciao情人節雙人海鮮套餐。（圖／雲朗觀光提供）



君品酒店

台北君品酒店規劃「全城熱戀」住房專案，即日起至2月16日，14,999元起可入住行政豪華客房或君品套房，並享用Ciao情人節雙人海鮮套餐，還能體驗Le Salon翰林軒的尊榮服務。另再獻上三大禮遇，包含精選粉紅氣泡酒乙瓶、琉璃工房五行香氛蠟燭，以及限量訂製的雙人浴袍，為節慶增添滿滿儀式感。

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▲雲品溫泉酒店「美酒佳人」住房專案能入住經典湖景房。（圖／雲朗觀光提供）



雲品溫泉酒店

雲品溫泉酒店也推出「美酒佳人」住房專案，2月13日前來電預訂尊榮湖景房以下的房型，並於2月14日至2月16日入住，即享三大禮遇。晚餐可在 Ken Can by Ken Chan中餐廳、彩雲軒及雲月舫三間頂級餐廳中，挑選一處享用晚宴，而翌日早餐升級於雲月舫悠享湖景早餐，沉浸湖光山色的靜謐美好。此外，每房加贈一支義大利Verdi氣泡酒。

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▲▼晶華酒店沐蘭套房；韓國KITCHEN 205的「6吋經典草莓田蛋糕」。（圖／晶華提供）

晶華酒店

即日起至2月19日，晶華酒店備妥兩款雙人住房專案，「SPA Villa 寵愛假期」安排房客入住頂樓沐蘭套房、體驗沐蘭SPA芳香療程，每房每晚12,800元+15.5%起，含栢麗廳自助早餐兩客；「莓好情人假期」則是入住13坪豪華客房，品嚐晶華獨家引進、韓國KITCHEN 205的「6吋經典草莓田蛋糕」，每房每晚7,600元+15.5%起，房內附贈法國頂級香檳，另含CNN推薦的自助早餐買一送一。

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▲圓山飯店高級客房。（圖／圓山飯店提供）



圓山大飯店

即日起至2月28日祭出「想愛就愛」住房專案，雙人入住指定日期，高級客房每晚4,600元加一成服務費（不含早餐），每房還能以830元+10%加購松鶴餐廳早餐買一送一，入住期間，各餐廳及覓到酒吧均可打9折。

▲台北寒舍艾美酒店主管套房。（圖／寒舍集團提供）



寒舍艾美酒店

即日起至3月16日，寒舍艾美酒店推出「香戀艾美」住房專案，入住主管套房，每房每晚13,500元起+15.5%，專案包含兩客早餐、GUCCI BLOOM花月系列女性淡香水的限量獻禮。

▲寒居酒店寒居套房。（圖／寒舍集團提供）



寒居酒店

即日起至2月28日推出「冬境漫香」住房專案，入住「隅鴞客房」、「寧鴞套房」、「寒居套房」即贈價值2,100元的「Der ZÖMAR山海洗沐禮盒及保養組」乙組、翌日早餐兩客，還有每房每晚價值1,500元的餐飲抵用券乙張，每晚7,800元+15.5%起。另外，至2月28日前入住寧鴞套房或寒居套房，加碼贈「山海拾味」下午茶雙人組，專案價每房每晚11,800元+15.5%起。

▲勤美洲際酒店與BMW台灣總代理汎德共同推出「電馭巔峰 奢華啟程」住房專案。（圖／勤美洲際酒店提供）



勤美洲際酒店

勤美洲際酒店攜手BMW台灣總代理汎德，推出「電馭巔峰 奢華啟程 BMW Excellence Drive Experience」住房專案，雙人入住每房13,140元+15.5%起，若在2月14日及2月15日入住，即可獲得玫瑰花束及情人節限定迎賓禮。專案含雙人洲際經典早餐、情人節雙人晚宴、BMW原廠精品禮遇。此外，住客可額外獲得2,000點IHG優悅會會員點數。