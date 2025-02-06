桃園「蘆竹炫YA農遊季」2／7開跑！亮燈時間、地點一次看

▲「2025台灣燈會在桃園暨蘆竹炫YA農遊季」2月7日開展。（圖／蘆竹區公所提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

響應2025台灣燈會在桃園，往年在初夏開跑的「蘆竹炫YA農遊季」，今年提前至2月7日至3月31日展出，燈區巧妙結合地勢與自然環境，規劃「愛心花廊」、「花花世界」、「靈蛇獻瑞」等17組沉浸式光影藝術品，期間每晚6點至10點亮燈，引領民眾漫步於一片燦爛燈海之中。

▲「花花世界」引領民眾漫步於一片燦爛燈海之中。

「2025台灣燈會在桃園暨蘆竹炫YA農遊季」共兩個展區，分別是大古山登山步道公園和蘆竹區公所周邊，延續台灣燈會的主視覺，以及春節歡慶、生肖意象做規劃，由專長以帶狀光環境設計、榮獲法國和倫敦設計金質獎的辰騂燈光設計負責執行，並融入情人節、農業觀光、農曆蛇年、自然環境、科技互動分享等五大元素做設計。

▲「愛心花廊」燈組，讓有情人們感受浪漫。



蘆竹炫YA農遊季一共規劃17組作品，亮點包含「愛心花廊」燈組，呼應情人節將至；今年是乙巳蛇年，燈組「靈蛇獻瑞」以卡通造型的蛇玩偶呈現，燈組環繞如意雲紋和金幣造型，向遊客賀新春。

▲「Tea Time」茶具燈組可供休憩。



另外，「福氣迎春」、「年年順穗」、「乙巳光點」也是以蛇年為概念設計的燈組，象徵農村慶豐收稻穗飽滿。走累時，可至創意休閒造型的「Tea Time」茶具燈組休憩，再繼續欣賞大古山期間限定的璀璨燈光。

▲蘆竹區公所周邊「乙巳光點」。

蘆竹的草花產量居全國之冠，步道區也規劃了花朵插地燈，取名為「花花世界」，象徵蘆竹田園布滿的波斯菊及百日草植被。在大古山燈會現場，還有「燈月嘗圓」、「童心啟航」、「心願綻放」等大型燈組，結合蘆竹區的地景與文化特色，布滿整座大古山。除了賞燈外，也可以找間景觀咖啡廳，悠閒喝咖啡並欣賞夕陽、百萬夜景。

▲燈組採用太陽能作為燈飾用電的供應來源，燈飾也以節能型的LED燈為主。



區公所表示，本次燈組採用太陽能作為燈飾用電的供應來源，燈飾也以節能型的LED燈為主。最後，提醒民眾，為疏通車潮，請配合現場交通疏導管制措施。

2025台灣燈會在桃園暨蘆竹炫YA農遊季

活動時間：2月7日至3月31日

點燈時間：每日晚間6點至10點

活動地點：

1.桃園市蘆竹區大古山登山步道公園（地址：桃園市蘆竹區大古路228號）

2.桃園市蘆竹區公所周邊（地址：桃園市蘆竹區南崁路150號）