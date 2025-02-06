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COLD STONE「藍莓冰淇淋」睽違5年回歸　限時28天開賣

▲▼COLD STONE睽違5年再度推出全新藍莓冰淇淋「紫莓樂園」，還有全新「抹茶酷樂思」。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE睽違5年再度推出全新藍莓冰淇淋，還有「抹茶酷樂思」。（圖／COLD STONE提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「COLD STONE」睽違5年再度推出全新藍莓冰淇淋「紫莓樂園」，不僅吃得到新鮮藍莓，還拌入酥脆餅乾增添口感，藍莓香氣十足，2月7日起限時28天開賣；同步推出「抹茶酷樂思」，抹茶冰淇淋加入鮮奶後製成酷樂思，茶香超濃郁。

▲▼COLD STONE睽違5年再度推出全新藍莓冰淇淋「紫莓樂園」，還有全新「抹茶酷樂思」。（圖／COLD STONE提供）

▲「紫莓樂園」吃得到新鮮藍莓、餅乾，還淋上藍莓果醬。

COLD STONE推出全新藍莓冰淇淋「紫莓樂園」，以黃金比例製成酸甜藍莓冰淇淋，拌入多汁藍莓、酥脆餅乾後，最後淋上使用藍莓果泥製成的藍莓果醬，3種莓果口感一次滿足，2月7日起至3月6日限時開賣或售完為止。

同步推出「抹茶酷樂思」，嚴選日本京都100%宇治抹茶製成抹茶冰淇淋，並加入鮮奶調和成酷樂思，帶有清爽的冰沙口感還有濃郁抹茶香，甜而不膩，只賣到5月15日。

為歡慶新品上市，2月7日起至2月9日可享「中杯以上（含桶裝）冰淇淋第2件50元」優惠，提醒不含脆餅，並以價低者為優惠品項。

▲▼微熱山丘草莓蘋果酥限定回歸。（圖／微熱山丘提供）

▲微熱山丘草莓蘋果酥限時回歸。（圖／微熱山丘提供）

另外，台灣伴手禮品牌「微熱山丘」春季超人氣「草莓蘋果酥」宣布回歸，內餡塞進滿滿使用日本青森紅玉蘋果以糖漬熬煮成的果丁，外層搭配經典奶油酥皮，再淋上法芙娜草莓調溫可可脂、些許檸檬糖霜，每一口都能吃到微酸微甜的口感，即日起正式開賣，預計販售至3月底或售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲.COLD STONE 微熱山丘

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