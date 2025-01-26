日本5處夢幻雪景溫泉地！房內享檜木浴池泡湯　大浴場看綿延山景

▲北海道登別市的溫泉旅宿「第一滝本館」內，有1500坪溫泉大浴場。（圖／Booking.com提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著日本各地陸續變成銀白世界，此時赴日旅遊必排行程就是泡溫泉兼賞雪景。以下就推間5個日本夢幻雪景溫泉地，在溫泉旅館中的1500坪大浴場體驗35座不同功效的浴池，或在房內檜木浴池泡湯賞雪。

北海道登別市 地獄溫泉

位於北海道西南部的海濱小鎮「登別市」，不僅能賞白雪，還可一覽直徑達 450 公尺的登別地獄谷火山口遺跡，當地的溫泉水源自萬年前火山活動形成的地獄谷，滾燙泥漿翻滾，硫磺氣味濃烈，宛如地獄般的景象，因此被稱為「地獄溫泉」。

位於地獄谷旁的「第一滝本館」，旅館內擁有1500坪的溫泉大浴場，提供硫磺泉、芒硝泉等 5 種泉質，共有35座功效各異的浴池。為了確保泉質的穩定與衛生，旅館特別設置「湯守」，全天候監控泉水狀況；冬季造訪時，旅人還可以欣賞蒸氣瀰漫的登別地獄谷以及白雪覆蓋的銀白山頭。

▲▼黑川溫泉推薦旅宿「奧之湯日式旅館」，館內有9種不同風格溫泉浴池。

熊本縣南小國 黑川溫泉

黑川溫泉深藏於熊本縣南小國阿蘇地區的群山中，是一座環境清幽的鄉村溫泉秘境，這裡的泉質為鈉氯化物硫酸鹽泉，泉溫高達 80-100 ℃，被譽為「藥師之湯」，在冬天時由於位處高海拔與特殊季風氣候，即使位於九州也能欣賞皚皚白雪，更有冬季限定的「黑川溫泉湯明」點燈活動。

位於溫泉鄉中的「黑川溫泉奧之湯日式旅館」，擁有9種風格迥異的湯池，包括室內的傳統大澡堂與檜木浴池，以及充滿自然氣息的露天浴池，如可眺望河景的河浴池、女性專用露天風呂，甚至還有別具神秘氛圍的洞窟風呂。此外，旅館還設有黑川溫泉區獨一無二的蒸煮場、岩盤浴和溫泉溫水游泳池，提供不同泡湯樂趣。

▲▼安比高原全日空洲際度假酒店房內就能賞雪景，還能泡東北最大露天溫泉「白樺之湯」。（圖／記者蔡玟君攝）

岩手縣八幡平市 美肌溫泉

位於八幡平市的「安比高原」以頂級雪質，被喻為「奇蹟之雪」，當地的溫泉更擁有「美肌溫泉」的美稱，溫潤的泉水富含鈉離子與偏矽酸離子，能深層滋潤肌膚。

而位在此處的「安比高原全日空洲際度假酒店」，不僅是東北地區唯一獲得《米其林星鑰》一星評鑒的酒店，更是泡湯賞雪景的首選。飯店有三個溫泉浴場，室內溫泉分為岩石浴和檜木浴，採每日更換男女湯的設計，客房內還設有私人檜木浴池，讓旅人享受截然不同的溫泉體驗。此外，搭乘接駁車約5分鐘即可抵達東北最大露天溫泉「白樺之湯」，泡湯同時享受近在眼前的無邊銀白世界。

▲▼位於群馬縣水上町的「寶川溫泉汪泉閣」有知名的男女混浴「摩訶之湯」。

群馬縣 溫泉寶庫

群馬縣匯聚草津溫泉、伊香保溫泉、四萬溫泉、水上溫泉等知名溫泉地，享有「溫泉寶庫」的美譽，其中，「水上町」的「水上18湯」泉質以硫酸溫泉為主，具有優異的鎮定消炎功效。

位於水上町的「寶川溫泉汪泉閣」有「天下第一大露天溫泉」之稱，每分鐘湧出1800公升的泉水，是日本最大戶外流動溫泉。飯店依寶川河山勢而建、擁有開闊的視野，館內設置5個露天溫泉和1個室內溫泉，包括以男女混浴而著名的「摩訶之湯」，還有女性專屬的「摩耶之湯」。

▲▼青森縣「淺蟲市」椿館日式旅館的擁有可以喝的溫泉。

青森縣淺蟲市 淺蟲湯泉

位於青森縣濱海的「淺蟲溫泉」以無色無味的泉質、保濕美肌而聞名。在地已有400年歷史的「椿館日式旅館」，曾接待明治天皇，也是眾多青森名人喜愛的旅宿。

館內擁有9處源泉，更特別的是，這裡是青森縣第一家獲得飲用許可的溫泉，並提供以溫泉水烹調的懷石料理，讓旅人在享受溫泉療癒的同時，也能品嚐到最道地的青森風味。

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