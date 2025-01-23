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北部首家林聰明沙鍋魚頭進駐！南港LaLaport 47家餐飲搶先曝光

▲北部首家林聰明沙鍋魚頭進駐南港LaLaport。（圖／三井不動產集團提供）

▲北部首家林聰明沙鍋魚頭進駐南港LaLaport。（圖／三井不動產集團提供）

記者黃士原／台北報導

三井不動產集團正式宣布南港的Mitsui Shopping Park LaLaport將於3月20日開幕，預計有300家專櫃進駐，今日搶先曝光了123個品牌，其中餐飲占了47個，超過三分之一，不少品牌都是首次進駐北部或是商場，其中包括林聰明沙鍋魚頭。

Mitsui Shopping Park LaLaport南港以「結MUSUBI」作為內裝設計概念，集結過去與未來、自然與都市、台灣與日本等多樣化元素於一體，讓設施呈現多元融合的價值感，預計有300家專櫃進駐，在今天宣布3月20日開幕的同時，也搶先曝光了123個進駐品牌，其中餐飲占了47個，超過三分之一。

▲金子半之助經典天丼。（圖／記者黃士原攝）

由於LaLaport南港位處南港經貿園區，除了每日往返園區的商辦員工，加上南港展覽館全年舉辦規模大小不等的國內外展覽活動，為了讓上班族、參展的工作人員及參訪者有更多餐飲選擇，不只各樓層有主題餐廳，還特別在B1以及5F規劃了兩處不同類型的美食街。

位於B1與5F的美食街主打各國特色小吃，有多家美食首次進駐北部或是商場，包含北部首店的「林聰明沙鍋魚頭」、「味穗」、「茶嶋咖哩」、「福喜滿豬腳排骨」、「博多鉄板屋台モリちゃん」、「Hiro's らぁ麵 Kitchen」、「金子半之助」、「大阪王將」等。

▲漢來上海湯包是現點現做，肉鮮皮薄、汁多燙口。（圖／漢來美食提供）

除了美食街，各樓層也有主題餐廳進駐，包含台灣知名排隊餐飲、道地日式料理及異國料理餐廳，包括廣受日本人喜愛的夏威夷餐廳「La Ohana」、來自北海道的肉類排餐品牌「SAPPORO BONE」、休閒風格的韓國料理店「韓美膳」、提供非基改豆腐與韓式石鍋米飯的「豆腐里」、漢來美食集團旗下的 「漢來上海湯包」等。

南港LaLaport首波公布的47家餐飲品牌
●BuonGusto
●Baskin Robbins 31
●Café Kitsun
●Cozy corner
●Hiro's らぁ麵 Kitchen
●J.S. FOODIES TOKYO
●Johan
●La Ohana
●LOPIA JAPAN
●MOS BURGER
●Mister Donut
●Pommesポムの樹
●SAPPORO BONE
●Snow peak (CAFÉ)
●TSUKUMI. 鶿克米
●Venchi
●YAYOI
●一風堂
●三之星ミツボシ
●丸亀
●大阪王將
●太陽トマト麺
●幻日線法式甜點
●日森軒 和洋料理
●米與多蜜
●肉の長谷川
●杜甲 A-Ma
●豆腐里
●京昌園
●黑毛屋
●味穂
●宗家 源吉兆庵
●咖樂迪咖啡農場KALDI
●承知助by合點壽司
●林聰明沙鍋魚頭
●武蔵野森珈琲Diner
●金子半之助
●茶嶋咖哩
●粕粕咖哩
●勝勢
●博多鉄板屋台モリちゃん
●新建成餅店
●福喜滿豬腳排骨
●韓美膳
●韓國一隻雞
●饗麻饗辣
●鶴橋風月

▲刁民酸菜魚首度插旗高雄，預計4月開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，掀起台灣市場的酸菜魚風潮的「刁民酸菜魚」，去年年初曾透露要將版圖拓展到高雄，經過1年的規劃後，業者今日宣布高雄首店落腳裕誠路上的五金生活百貨舊址，將打造成全台最大的旗艦店，預計4月開幕。

2019年在台中逢甲起家的刁民酸菜魚，其秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後再底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

關鍵字： 美食雲 南港LaLaport

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