埔里「萌寵樂園」試營運！門票200贈牧草、茶葉蛋　將引進高地牛

▲南投埔里「水与松萌萌園」去年12月中試營運。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／採訪報導

南投增添一座全新動物農場！位於埔里的「水与松萌萌園」自去年12月試營運，首批引進樹懶、亞達伯拉陸龜、水豚、羊駝、瓦萊黑鼻羊、泰迪熊羊、侏儒羊，之後會再增加梅花鹿，還有難得一見的蘇格蘭高地牛。

▲▼坐落於水與松森林莊園內的「水与松萌萌園」，以能近距離觸摸、餵食動物為主打。（圖／業者提供）



坐落於水與松森林莊園內的「水与松萌萌園」，佔地約1000坪，以能近距離觸摸、餵食動物為主打，園內目前有樹懶、亞達伯拉陸龜、水豚、羊駝、瓦萊黑鼻羊、泰迪熊羊、侏儒羊、紅頸袋鼠及佛萊明巨兔，之後會再增加梅花鹿、孔雀等飛禽類，動物有專人輔導餵養，也有獸醫師從旁協助。業者透露，將引進3頭蘇格蘭高地牛，個頭約110公分高，目前仍在澳洲檢疫中，預計2至3月會進來。

▲▼水豚、瓦萊黑鼻羊、泰迪熊羊等可愛動物均可近距離接觸、餵食。（圖／業者提供）



「水与松萌萌園」由牛耳藝術度假村轉投資成立，就位於1.5萬坪的牛耳藝術度假村對面，業者運用閒置土地，增加動物元素進來，營造適合親子共遊的園區，從去年10月整地，12月16日開幕試營運，到了假日，還會有街頭藝人表演。

▲▼業者運用閒置土地，增加動物元素進來，營造適合親子共遊的園區。（圖／業者提供）



業者說，目前高地牛尚未進來，因此試營運期間成人都是收門票200元、敬老／幼兒票150元、身心障礙票50元、南投市民票100元，3歲以下免票，每人贈送餵食動物的牧草，以及茶葉蛋、蒟蒻果凍、礦泉水，希望打造一處全家大小皆歡樂的萌寵園區，感受療癒的時光。

▲▼南投魚池鄉「金井珈琲」2023年底開幕，隱身於鱘龍魚餐廳「金井山泉農莊」後方。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，南投魚池鄉有一間山林中的秘境喫茶室「金井珈琲Kanei coffee」，除了咖啡、甜點之外，柴窯披薩屋也正式營業了！品嚐得到特殊「油封香魚披薩」，可以在日式昭和風格的屋內，或是落羽松相伴的戶外水池邊用餐，座位數約65席，過年期間初一至初五都有營業。