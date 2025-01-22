刁民酸菜魚首度插旗高雄「4月開幕」　將打造成全台最大旗艦店

▲刁民酸菜魚首度插旗高雄，預計4月開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

掀起台灣市場的酸菜魚風潮的「刁民酸菜魚」，去年年初曾透露要將版圖拓展到高雄，經過1年的規劃後，業者今日宣布高雄首店落腳裕誠路上的五金生活百貨舊址，將打造成全台最大的旗艦店，預計4月開幕。

2019年在台中逢甲起家的刁民酸菜魚，其秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後再底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

▲刁民酸菜魚高雄旗艦店地點位於裕誠路的上五金生活百貨舊址。（圖／業者提供）

刁民酸菜魚目前在台北及台中共有6家分店，去年初就規劃到高雄展店，目標是開出3家店。業者今日宣布高雄首店落腳裕誠路上的五金生活百貨舊址，占地約112坪，將延續台中店鋪的街邊店風格，並且打造成為全台最大的旗艦店，預計4月開幕。

▲日本人氣店「漢堡排嘉」將開3號店，暫定4月進駐南港CITYLINK。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的人氣名店「漢堡排嘉」去年5月首度登台，1號店進駐中和環球購物中心，8月在SOGO大巨蛋開出2號店。迎接全新2025年，品牌規劃展店，3號店預計進駐南港CITYLINK購物中心，目前正在人力銀行召募員工，根據業者提供的資訊，暫定4月開幕。