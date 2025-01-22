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新北辰光橋燈飾1／25點亮！6大裝置搶先看　喜鵲、愛心光廊超浪漫

▲2025辰光橋光雕展從1月25日起展至3月23日。（圖／新北市高灘處提供）

▲2025辰光橋光雕展從1月25日起展至3月23日。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

放閃據點加一！今年辰光橋燈飾提前於1月25日點亮，從春節前夕一直展到3月23日，橫跨9天春節和情人節。新北市高灘處以「情繫辰光」為主題，一共打造6座主題光雕燈飾，比如巨型喜鵲、情歌噴泉等，期間每晚5點半至10點亮燈。

▲2025辰光橋光雕展從1月25日起展至3月23日。（圖／新北市高灘處提供）

▲拱型的炫彩光廊，以七彩燈飾高掛，點亮夜空。

專為人行及單車族設計，連接新北大都會公園左右岸的辰光橋，以牛郎織女重逢為構想，如銀河般曲線橋身象徵牛郎織女重逢路徑，可由景觀橋上遠眺新北河濱星光夜景，搭配橋上浪漫的星座光雕，自完工以來就是新北市觀光熱點。

▲2025辰光橋光雕展從1月25日起展至3月23日。（圖／新北市高灘處提供）

▲穿梭於璀璨心廊的點點光芒中，給人置身粉紅泡泡的夢幻感。

因應西洋情人節下個月到來，高灘處今年以「情繫辰光」為主題，結合復古與現代元素，在新北大都會公園辰光橋上打造光雕燈飾，為有情人締造專屬的浪漫空間。

▲2025辰光橋光雕展從1月25日起展至3月23日。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼巨型喜鵲光雕是一大亮點；辰光橋6裝置位置圖。

▲2025辰光橋光雕展。（圖／高灘處提供）

其中，橋上巨型喜鵲光雕是這次最大亮點，像喜鵲在銀河上架起鵲橋，帶領牛郎及織女相見，承載著古老神話般的浪漫寓意；橋上的光廊宛如時光隧道般絢麗，拱型的炫彩光廊，布置上耀眼奪目的七彩燈飾；穿梭於璀璨心廊的點點光芒中，給人置身粉紅泡泡的夢幻感，營造浪漫的情人節氛圍。

▲2025辰光橋光雕展從1月25日起展至3月23日。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼2025辰光橋光雕展從1月25日起至3月23日止，每日亮燈時間為晚上5點半至10點。

▲2025辰光橋光雕展從1月25日起展至3月23日。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處補充，2025辰光橋光雕展從1月25日起至3月23日止，每日亮燈時間為晚上5點半至10點，展期橫跨春節、元宵節、西洋情人節及白色情人節。

2025辰光橋光雕展
展期：1月25日起至3月23日
1.捷運：
(1)捷運三重站下車後，走至機場捷運線A2三重站，1A出口出站即可抵達。
(2)桃園機場捷運於A2三重站下車後，1A出口出站即可抵達。
2.公車：搭乘227、264、640、986至捷運三重站下車。
3.自行開車：
(1)台北市忠孝大橋往新北市三重區→中山路匝道→疏洪右岸堤防道路→右轉8號越堤道→左轉疏洪一路(往新莊方向)直行→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。
(2)國道1號(中山高速公路)於五股交流道下→往五股方向→新五路→右轉中興路→沼澤生態區→右轉疏洪一路→高速公路橋下→疏洪荷花公園→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。

關鍵字： 新北市旅遊 辰光橋 2025辰光橋光雕展 情人節 走春

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