台東日式旅宿「寶桑町屋」2月開幕　2500起入住青旅、獨棟建築

▲台東最新日式建築旅宿「寶桑町屋」。（圖／雲品國際提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

又一間日式建築活化變成旅宿空間！位於台東的「台東市北町日式建築宿舍群」，經過雲品國際近一年籌備，打造成獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，將於2月15日起正式營業，即日起開放預訂。

台東市昔日被阿美族稱為「寶桑」，意指「一片一望無際，適合居住耕作的地方」，日治時期將市中心改稱「寶町」。以此為脈絡，雲品國際承租佔地2.1公頃的「台東市北町日式建築宿舍群」後，將舊地名作為旅宿名稱，並在園區內規劃7棟日式町屋與1棟10間雅房的文創青年旅館。

▲▼園區內有獨棟日式町屋。

獨棟的日式町屋有雙人、4人、6人及至多10人入住的規格，室內空間自26.5坪起跳，包含日式庭院則有廣達120坪以上的住宿體驗空間，每晚1萬5000元起，開幕期間則推出包棟町屋，雙人入住4888元+15.5%，每加一人則為800元、12歲以下兒童免收費。開幕期間至6月底前，入住獨棟日式町屋的旅客，雲品特別加碼贈送紅葉谷綠能溫泉園區入園泡湯行程，並安排定時接駁服務。

▲也有青旅客房。

▲青旅區域設有自在勾懸掛鐵壺的迎賓茶席。

而文創青年旅館則設有10間雅房客房，包括9間單床房與1間雙床房，衛浴空間為共同使用的形式，但保留獨立雅房的設計，讓入住青旅時更具隱私性，並規劃自在勾懸掛鐵壺的迎賓茶席。青旅每人入住定價自2500元起，開幕期間每人788+15.5%元。

秉持以在地共好的理念，館內早餐將導流旅客去體驗台東的店家，不論是30多年的老店「正珍香包子中西早點」，或是「A-bao House 阿寶晨食館寶桑店」，都可以在入住後的翌日上午去尋訪。此外，「寶桑町屋」也為旅客製作了寶桑指南圖，旅客可按圖索驥店家或景點。

北町木屋宿舍群「寶桑町屋Machiya Posong」中的餐飲服務品牌「北町丼飯屋」以及「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」，與另一案「機關車庫Tea House」的餐飲營業項目正積極籌備中，有望在2025年第一季末正式開幕，將能夠活化臺東舊站、舊街區空間的全新生命力，並為台東旅遊餐飲市場加入新的火花。

▲台東知本老爺酒店。（圖／老爺酒店集團提供，下同）

而在地經營32年的「台東知本老爺酒店」則於日前宣布，將啟動全新改裝計畫，進行館內升級，從2月10日至8月31日期間全面休館，預計9月1日以嶄新風貌回歸。

▲▼台東知本老爺酒店改裝包括大廳與自助餐空間。

知本老爺在地經營32年，是備受旅客喜愛的五星溫泉酒店。為了提供旅客全新的住宿與用餐體驗，決定進行改裝計畫，首先著重加入永續發展概念，導入先進的綠色建材與減碳技術，並進行機水電工程翻新，自助餐廳與公共空間也將全面升級。

今年2月10日至8月31日期間飯店全面暫停營業，旅客持有的知本老爺住宿券、泡湯券、餐券等使用期限將延展7個月。