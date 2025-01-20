4航空機票優惠！買日本國際線送國內線　飛歐洲免萬元

▲全日空。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

過年前搶一波機票優惠！現在就有4間航空公司推出優惠，甚至還免費送日本國內線機票，小資族今年不管是想到日本、東南亞或歐洲，不妨把握這波優惠。

全日空

全日空從即日起至1月21日推出「HELLO BLUE SALE」，台北飛東京、大阪、札幌等城市未稅價8300元起，更免費送國內線城市機票，讓旅客可以在一趟旅程玩2處不同城市，但日本國內線航段需與國際線航班同時預訂。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空

國泰航空推出官網春節限定優惠，即日起至2月4日前，國泰會員輸入指定優惠編號，預訂全球62個精選優惠航點來回機票，即享票價折抵最高新台幣1888元。

優惠編號「25CNY388」包含香港、中國大陸及東南亞，每張機票折抵388元，每日限首50張；優惠編號「25CNY688」則適用日本熱門航點東京、大阪、名古屋，每張機票折抵688元，每日限首50張。

而目的地為歐洲、澳洲及北美洲的會員，輸入優惠編號「25CNY1888」，每張機票折抵1888元，每日限首30張。適用出發日期為2月10日至9月30日，所有指定航點皆可選擇由台北或高雄出發。

▲越捷航空。（圖／越捷提供）

越捷航空

迎接2025年的到來，越捷航空推出全新周五限定的優惠活動，即日起至2月7日為止，每周五預訂前往越南的機票最高可享5折優惠，適用搭乘期間為2月10日至3月31日為止。

▲酷航 。（圖／酷航提供）

酷航

酷航宣布將於今年4月開飛「新加坡－怡朗」、6月開飛「新加坡－維也納」航線，台灣旅客從台北出發，經新加坡飛往維也納和伊洛伊洛市的航班已開放預訂，經新加坡飛維也納，經濟艙單程最低含稅價新台幣9300元起；台北出發經新加坡轉機飛往怡朗市，經濟艙單程最低含稅價新台幣4675元起。