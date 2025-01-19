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從酸菜魚、麻辣鍋到燒肉吃到飽　西門町這棟聚集3集團、6品牌

▲刁民酸菜魚。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

樂多多集團在2025新年度推出「狂一鍋酸菜魚」，台北西門店與刁民同樣位於台北中華大樓，直接打對台。此外，這棟樓除了還有狂一鍋、明水然鐵板燒之外，3樓還有築間麻辣火鍋、絵馬別邸，成為西門町新的美食聚落，以下就介紹這6個品牌。

▲刁民酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣。（圖／記者黃士原攝）

刁民酸菜魚西門店（2樓）

台中起家的刁民酸菜魚，採用新鮮烏鱧魚片與自家醃製酸菜，以龍骨高湯為基底，燉煮後淋上140度花椒香料油爆香，倒入時滋滋作響，滾燙的冒著油泡，最後撒上菊花花瓣增色。初戀番茄魚則是以新鮮牛番茄與烏鱧魚片，搭配芹菜洋蔥平衡湯頭，有著酸酸甜甜的滋味，不吃辣的朋友也能享用。

刁民的菜單極為簡單，主餐就是酸菜魚與不辣的初戀番茄魚二擇一，價格638元至1188元。選完主餐後，可以依喜愛加購木耳、冬粉、油條、豬肉與牛肉等配料，除了牛肉是99元，其他都是45元。另提供3款涼菜與2款炸物。

▲築間麻辣火鍋。（圖／築間餐飲提供）

築間麻辣火鍋（3樓）

搶攻麻辣鍋市場，築間集團去年3月推出全新品牌「築間麻辣火鍋」，全台首店進駐西門町的台北中華大樓3樓。提供6種湯底，包括有和牛油川麻鍋、經典麻辣鍋、眷村酸白菜、粵式老火湯、胡椒豬肚骨及菌菇山珍湯。

築間麻辣火鍋採單點消費方式，若選擇單一口味湯底，基本費為每位130元，升級鴛鴦鍋每桌加價158元，經典麻辣鍋鍋底可無限續加，自由搭配多樣食材。每桌每人低消500元。

針對不吃辣的客人，築間推薦眷村酸白菜，選用脆度較高、水分足夠的大白菜種，以金門高粱、糯米酒釀和數種中藥材自然發酵數周，再搭配大骨湯和細薄的五花肉片。

▲繪馬別邸西門店1月10日起改成燒肉吃到飽。（圖／取自繪馬別邸臉書）

繪馬別邸西門店（3樓）

不同台中店以2人及3人套餐為主，「繪馬別邸」西門店1月10日起改成燒肉吃到飽，價格538元至1588元，各式牛豬雞、海鮮、麵飯，以及50種蔬食自助吧都是無限供應，包括日本A5和牛、澳洲和牛、手切冷藏涮涮牛、手切冷藏涮涮豬等高品質食材。繪馬別邸西門店營業時間從早上11點到隔日凌晨1點30分，午餐到宵夜都能享用。

▲樂多多集團推出「狂一鍋酸菜魚」新品牌。（圖／記者黃士原攝）

狂一鍋酸菜魚台北西門店（4樓）

樂多多集團今年推出狂一鍋酸菜魚新品牌，主打品項「蕭鼓傳情酸菜魚」，以小米泡椒、川耳為基底，加上烏鱧魚片、培根豬肉片，最後以特製香辣油爆香蔥花，集結了酸、香、鮮、辣等不同風味，份量有1人至4人的選項，不吃辣則有「邦香四溢番茄鮮」可選擇，兩款價格都是550元至1080元。

如果想加料，也有牛肉、豬肉、油條等選擇，49元至188元，餐廳推薦「酥香鍋巴」，可放在湯裡浸泡一段時間，吸附湯汁後十分爽口。其他還有香酥雞、辣鴨血等炸物小食，以及蓮藕、娃娃菜、海蜇皮、牛蒡絲等涼拌小菜，價格60元至150元。

▲狂一鍋客家鹹湯圓鍋。（圖／樂多多集團提供）

狂一鍋台北西門町店

「狂一鍋」是樂多多集團旗下台式火鍋品牌，主打將台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底結合，口味有功夫排骨酥、蒜香蛤蜊、生炒花枝、燒酒烏骨雞蛤蜊、霸氣魷魚螺肉蒜、藥膳大雞腿，以及超台的客家鹹湯圓鍋，套餐價419元起。其中客家鹹湯圓湯底由台菜王子黃景龍設計，將大家熟悉的「湯品」轉換為適合火鍋的湯底。

狂一鍋表示，結合柴魚高湯的功夫排骨酥為最暢銷套餐，消費者可以根據個人喜好任意搭配牛／豬／雞肉或是海鮮，自2021年第一家門店開幕以來，排骨酥的總銷售量，堆疊起來有高達200座台北101大樓。

▲生猛龍蝦三味是明水然•樂的特色。（圖／示意圖／黃士原攝）

明水然•樂台北西門町店

屬於樂多多集團的明水然•樂，主打無菜單鐵板燒，保證可吃到日本A5和牛與龍蝦，還有生食級干貝、時令鮮魚等，1600元的個人套餐可吃到14道料理（未來會增加到16道）。

生猛龍蝦三味是明水然•樂的特色，將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用，全交由鐵板師傅搭配設計，所以每家店的菜色各有不同。此外，其他食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配，如有喜歡的食材，客人可以提前3天預訂。

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