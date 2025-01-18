點點心土城日月光廣場今日開幕　連5天滿額免費吃豬仔流沙包

記者黃士原／台北報導

土城人久等了！緯豆集團旗下港點品牌「點點心」繼上月甫開幕的中和環球店後，2025年首間新展店進駐土城「日月光廣場」，今日正式開幕，同時祭出首5日滿額免費吃「豬仔流沙包」活動，每日限量、送完為止。

由藝人阿緯代理引進的點點心，主要提供各式美味港點，從蒸點、煎炸類、麵飯、湯品與飲料，菜單品項多達50種，如果一時不知如何選擇，可以參考10大銷售排行榜，第1名是豬仔流沙包，第2名是蔥油雞扒撈丁，第3名是香煎蘿蔔糕，第4名到第10名依序是蟹子燒賣皇、韭黃鮮蝦腸粉、三小菠蘿油、金絲龍鬚蝦、奶油焗白菜、XO醬豬排撈丁、海苔酪梨咸水角。

▲點點心招牌「豬仔流沙包」。（圖／記者黃士原攝）

每間分店都有自己獨特風格的「點點心」，今日開幕的土城日月光店的設計概念，以城市遊樂園為主題，將積木疊疊樂、小精靈遊戲、瑪利歐擊磚、小熊軟糖等遊樂元素與品牌豬仔結合，打造繽紛趣味的用餐空間。全店面積約81坪，規劃共103個席位，其中有2/3席位為卡座設計，大幅提升用餐舒適度之外，另設有獨立包廂區。慶祝開幕，22日前消費滿千就贈豬仔流沙包，每日限量30份。

▲真珠台菜餐廳微風南山店1/15開幕。（圖／饗賓提供）

另外，趕在農曆年前，饗賓集團旗下台菜品牌「真珠」日前正式進駐微風南山，同時祭出開幕優惠，1月23日前，身分證字號有「9」就送指定菜色1道。2月底前，Google評論5星送紫米紅豆湯，消費即送金旺鳳梨蝦球盅平日兌換券。

真珠是饗賓集團旗下台菜品牌，這次進駐微風南山是全台第9家店，占地61坪，共有102位座席及兩間圓桌大包廂，室內裝潢運用藍、橘大膽撞色，並結合品牌圖騰壁畫與霓虹燈意象，展現新潮復古的氛圍。