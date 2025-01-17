李多慧現身CoCo當一日店長！百名粉絲排隊搶拍　頭香鐵粉8點就到

▲CoCo西門町店找來李多慧當任一日店長。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「CoCo」今（17）日找來韓職啦啦隊女神「李多慧」擔任西門町店一日店長，同步舉辦親簽名立牌公益拍賣活動，預計下午2時開始。《ETtoday新聞雲》直擊門市，活動尚未開始便湧進超過百位粉絲等搶看李多慧，排在首位的民眾更是在早上8點就到，特意從高雄搭高鐵北上現身力挺李多慧。

▲排在首位的葉大哥穿著李多慧球衣在早上8點就到門市。

CoCo西門町店今（17）日舉辦一日店長活動，找來味全龍啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」的李多慧擔任一日店長，同步舉辦親簽名立牌公益拍賣活動，門市在上午9點多便聚集一票粉絲，目前約湧進百人。

頭香「小葉老師」在早上8點左右就到門市，透露自己一大早便從高雄北上，已經喜歡李多慧4年，「她是很可愛又善良的女生」，更秀出親手做的多慧限定寫真本、手做紅包袋準備送給李多慧。至於是否要參與競標，他則笑說：「家裡放不下，純粹來支持。」

▲門市湧進百名粉絲。

CoCo表示，李多慧親簽人形立牌公益拍賣的競標金額，將全數捐給「中華民國徐生明棒球發展協會」，為台灣棒球發展盡一份心。