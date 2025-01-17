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北投「台版富良野」今揭幕！8萬株草花滿開　25店家優惠一次看

▲北投三層崎花海今（17日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

▲北投三層崎花海今（17日）正式揭幕。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

北投三層崎花海今（17日）正式揭幕！目前8萬株草花正值滿開期，繽紛花海布置層疊起伏的山坡地形，放眼望去猶如「彩色浪花海」般迷人，因此又被譽為「台版富良野」，將一路展到3月31日。

▲北投三層崎花海今（17日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

▲薰衣草近2萬盆。

公園處表示，今年結合薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠、銀葉菊、孔雀草、大理花及超級鳳仙等花卉，營造出夢幻色系的「彩色浪花海」，其中薰衣草近2萬盆、四季草花56,777株，大理花3,691株，總計80,163株。

▲北投三層崎花海今（17日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

▲雞冠花和大理花則寓意富貴吉祥。

粉色系花卉隨著起伏的山坡種植，薰衣草茂盛如夢似幻的彩色波浪；石竹代表夢想新生；雞冠花和大理花則寓意富貴吉祥；銀葉菊、孔雀草象徵堅韌與永恆，四季秋海棠代表愛與希望的長久。

▲北投三層崎花海今（17日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

▲北投三層崎花海順遊地圖。

北市副市長李四川表示，花海對推動北投區的發展非常重要，因此，花展期間提供從北投捷運站至三層崎的接駁服務，讓大家更輕鬆抵達花海。此外，民眾可至現場領取「花展活動摺頁」，包含北投周邊在地景點，如結合美食、音樂與河岸風光的「關渡碼頭貨櫃市集」、自然、人文薈萃的「關渡宮」及「北投文物館」等，讓走春充滿驚喜與愉悅。

▲北投三層崎花海今（17日）正式揭幕，25家店家祭出優惠。（圖／翻攝自公園新花漾）

▲▼北投三層崎花海合作店家優惠。（圖／翻攝自公園新花漾）

▲北投三層崎花海今（17日）正式揭幕，25家店家祭出優惠。（圖／翻攝自公園新花漾）
 
此外，陽明山公園管理所與周邊商圈合作，提供25間特約商家優惠，今年更有眾多胖卡餐車進駐。自駕民眾可以停放於鄰近停車場，詳細交通資訊已納入活動摺頁。

▲北投三層崎花海今（17日）正式揭幕，25家店家祭出優惠。（圖／翻攝自公園新花漾）

▲▼北投三層崎花海今（17日）正式揭幕，25家店家祭出優惠。（圖／翻攝自公園新花漾）

▲北投三層崎花海今（17日）正式揭幕，25家店家祭出優惠。（圖／翻攝自公園新花漾）

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