一蘭推台灣限定豚骨拌麵「1／22開賣」　香辣濃味醬同步上市

▲一蘭豚骨拌拉麵1/22開賣。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

一蘭再推新商品，這次是豚骨風味的拌拉麵，讓民眾在家也能享用，1月22日上午10點開賣，而且是台灣限定。此外，一蘭香辣濃味醬也同步販售，不僅可用在拉麵上，可以適合炒菜、燉滷、炸物等多種料理調味。

一蘭拉麵過去陸續推出各種商品，從經典的博多細麵、捲麵、釜醬汁豚骨細麵到蔬食版豚骨拉麵，即將於1月22日開賣的「一蘭 豚骨拌拉麵」，則是以台灣常見的「拌麵」作為開發靈感，選用100%日本進口的小麥粉，保有較高的含水比例，讓麵條口感Q彈中帶有咬勁。

▲新上市拌醬，一蘭採用特殊技法去除了豬腥味，完整保留下豚骨濃厚的香氣。

這款拌麵使用的拌醬，一蘭採用特殊技法去除了豬腥味，完整保留下豚骨濃厚的香氣，並且加進自製的赤紅秘製醬汁，讓香辣的口感與豚骨的醇厚相輔相成。一蘭豚骨拌拉麵每盒2入，售價210元，1月22日在店舖、官方購物網站販售。

▲一蘭香辣濃味醬。（圖／記者黃士原攝）

此外，一蘭香辣濃味醬也同步在1月22日開始販售，這款醬汁是赤紅秘製醬汁的升級版，當初研發時以0.1公克為單位進行精細的調整，不僅可以使用在拉麵上，就連炒菜、燉滷、炸物等多種料理也都適用。每瓶售價380元，首批每個據點僅限量30瓶，下批開始變成限量10瓶。

▲順化香辣牛肉麵搭A套餐。（圖／業者提供）

另外，繼主打亞洲新潮料理的「Golden」及餐酒館「Afterglo」，米其林星廚林明健新年度再開新餐廳「LITTLE LAM NOODLE BAR」，提供拉麵、撈麵、越南米線等特色麵食。菜單上的「順化香辣牛肉麵」及「雞白湯拉麵」，分別擁有鮮辣及濃醇湯頭。順化香辣牛肉麵是將牛小排、牛尾、豬腳、香茅、檸檬葉、蝦醬、蔬菜、胭脂樹籽等熬煮湯底，加入自製朝天椒辣椒醬，搭佐脂香肉嫩A5和牛、慢燉牛臉頰、富含膠質的豬腳，以及柔嫩鴨血。

▲雞白湯拉麵。（圖／業者提供）

雞白湯拉麵將整隻紅羽土雞加入大量蔬菜大火熬煮5小時，造就乳化白湯，入口感受滿滿膠原蛋白的潤澤感。選用頂級北海道春小麥製成春よ戀生拉麵，彈牙Q軟帶有麥香隱味，充分吸附濃香雞湯，搭佐香醇柔嫩紹興醉雞、手工雞肉丸、黑木耳。