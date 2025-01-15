板橋第2家！壽司郎進駐新埔「三猿廣場」　2月下旬開幕

▲板橋第2家！壽司郎進駐新埔「三猿廣場」。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎前往板橋地區再展店，這次進駐新埔捷運站共構商場「三猿廣場」，預計2月下旬開幕，以後附近居民想吃壽司郎，就不用跑到府中商圈了。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台48家分店，而在去年12月底開出南港CITYLINK店後，官方臉書昨日釋出最新消息，即將進駐板橋新埔地區的三猿廣場，預計2月下旬開幕。

▲壽司郎今日起推出椿及守岸人的壓克力立牌的加價購活動。（圖／台灣壽司郎提供）

繼《魔物獵人》後，台灣壽司郎日前與3D動作遊戲《鳴潮》攜手合作推出「春之鳴饗」活動，只要到全台壽司郎內用點購「鮪魚極上赤身」、「生鮭魚」、「炙燒上等星鰻」、「玉子」、「桃子雪酪」，隨餐將附贈Q版立繪插卡，全套6款，全台限量共10萬張，送完為止。

今天開始推出椿及守岸人的壓克力立牌周邊商品，單筆消費金額滿500元，可用350元換購1個，全台限量1萬3000個；1月22日登場則是壽司郎x《鳴潮》mini Q立牌，單筆消費金額滿500元可用160元換購，款式共6款、全台限量1萬1000個。

▲藏壽司再度攜手超人氣角色蠟筆小新推出兩波滿額贈活動，要送大家購物袋與馬克杯。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司再度攜手超人氣角色蠟筆小新推出兩波滿額贈活動，只要當日折扣後單筆消費滿1200元，完成指定任務後至櫃台出示畫面及發票，即可免費獲得。1月19日首先登場的是「蠟筆小新限量購物袋」，結合蠟筆小新、小葵、小白、鱷魚阿山與肥嘟嘟左衛門等人氣角色，2月3日接力登場的是「蠟筆小新限量疊疊馬克杯」，有兩款式，活動期間隨機限量贈送。

