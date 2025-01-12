「饗饗微風店」今下午重啟營業！業者：全店清消、內部檢核完成

▲饗饗。（示意圖／記者黃士原攝）



記者彭懷玉／綜合報導

台北市信義區「饗饗微風店」日前爆出疑似食品中毒案件，1月7日遭北市衛生局勒令停業至今。經營饗饗的饗賓集團稍早發出聲明表示，將於今（12日）下午復業，這段暫停服務期間，團隊重新進行教育訓練，也請專業廠商進行全店環境清消，並徹底進行自主內部檢核。

「饗饗微風店」疑似食品中毒案件，據北市衛生局最新統計，截至1月11日上午9時累計通報59人，分析個案用餐時間，集中在1月5日與6日兩天。信義區「饗饗微風店」自7日起勒令暫停營業至今已6天，饗賓集團表示，今早8點已收到北市衛生局通知可重啟營運，就從今天下午餐期開始。

▲北市法務局消保官日前到「饗饗」現場稽查。（圖／台北市法務局提供）



饗賓集團今（12日）最新聲明

敬愛的顧客您好，

饗賓衷心感謝各位顧客與大眾給予的關心，尤其是政府單位的關心、指正及協助，對於近日事件造成支持饗賓顧客的擔憂，我們深感抱歉。饗饗信義店於近日暫停營業期間，收到許多顧客的關心與支持，以及對我們的期待，全體同仁深深珍惜與感謝。



饗饗信義店於1月12日下午餐啟動營業，這段暫停服務的時間，團隊重新進行教育訓練，也請專業廠商進行全店環境清消並徹底進行自主內部檢核，饗賓會更加堅持、精益求精，為您創造更加安心美好的用餐體驗~