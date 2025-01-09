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2大手搖聯名周邊明天開賣！有角落小夥伴保溫瓶、飛天小女警盲盒

▲▼御私藏Cozy Tea Loft聯名角落小夥伴。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

▲御私藏推角落小夥伴聯名保溫瓶。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

持續低溫，隨時就可以喝到熱飲最能禦寒！手搖飲品牌「御私藏Cozy Tea Loft」驚喜找來日本最萌「角落小夥伴」合作推出聯名保溫瓶，1月10日起正式販售，且買就台灣肉乾珍奶或純茶任選，售完為止。另，萬波聯名飛天小女警的限量「磁吸牽手絨毛娃娃盲盒」也將在1月10日同步開賣。

御私藏推出「角落小夥伴聯名保溫瓶」，保溫瓶上出現白熊、企鵝、貓等人氣角色變裝成機器人、棕熊模樣，十分可愛，特價899元，且有710ml大容量，內膽為陶瓷塗層杯，具有保溫、環保、健康、防燙手等功能，並使用Tritan材質吸管，還贈送吸管清潔刷。

▲▼御私藏Cozy Tea Loft聯名角落小夥伴。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

▲買保溫瓶可享指定飲料免費喝。

御私藏角落小夥伴聯名保溫瓶將於1月10日起至2月3日在全門市開賣，且買1個就送台灣肉乾珍奶2杯或純茶4杯任選，限現場購買不寄杯，提醒贈送台灣肉乾珍奶糖冰須相同。

▲▼「萬波X飛天小女警」聯名 。（圖／記者蕭筠攝）

▲「萬波X飛天小女警」限量「磁吸牽手絨毛娃娃盲盒」1月10日開賣 。（圖／記者蕭筠攝）

另，萬波島嶼紅茶日前找來美國人氣卡通《飛天小女警》合作，除了限定飲料杯、杯膜外，更打造限量「磁吸牽手絨毛娃娃盲盒」，有花花、泡泡、毛毛再加上隱藏版魔人啾啾共4款，娃娃不僅可以當掛飾外，每個角色的手部都有磁力設計，讓角色們可以互相牽手，甚至還推出超可愛配件包括太陽眼鏡、專屬小包包以及珍珠奶茶，想互相搭配都沒問題。

萬波限定飛天小女警娃娃盲盒將在1月10日於全門市開賣，只要購買「大杯蜜柑烏龍」即可以390元加購1個，單筆限購1個，全台限量3500盒，包括花花、泡泡、毛毛3角色各限量1000個，魔人啾啾500個，各門市數量有限、售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 御私藏Cozy Tea Loft 萬波島嶼紅茶

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