▲在中藥鋪來碗溫暖的藥膳湯。（圖／《阿一一之食意旅遊》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

前身是座超過百年歷史的老中藥行！後來轉型為結合養生藥膳湯與傳統文化的特色餐廳，並榮獲台南米其林必比登推薦。餐廳內完整保留了練習針灸的小銅人、老藥櫃等古色古香的中藥行元素；不管是冬天還是夏天，都非常適合來碗藥膳湯補補身體！

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博仁堂百年傳承歷史

「博仁堂」的前身為益智堂，祖傳自廣東開始，歷經清代的廣東周家中醫世家。第四代周志夫移居台南，才將藥行命名為現在的博仁堂，而在第六代傳承人周建文接手後，就將傳統中藥行轉型成結合漢方的美食調理。

▲藏身於巷弄裡的博仁堂中藥舖。

▲裡頭有滿滿的中藥元素。

▲甚至連桌子都是使用匾額。

各種以漢方結合的中藥美食

這家藥膳湯品以漢方結合台南在地食材，包括經典的十全大補、四物雞、何首烏排骨和南洋風肉骨茶等共9款湯品。每道湯品皆以古法烹調，招牌「四物雞」以濃郁的藥膳風味大受歡迎；而南洋風肉骨茶則融入白胡椒、大茴香、黨蔘等中藥材，適合不習慣藥膳過重口感的人。喝完湯還可以享用養身仙楂洛神、台灣菊花，以及陳皮紅豆沙等養身飲品、甜點。

▲▼招牌的「藥膳四物雞」，可以搭配後壁好米飯，或是關廟麵線佐安定麻油等台南在地食材。







▲▼「南洋風味肉骨茶」，湯裡也有一大塊非常入味的排骨，湯頭則帶有一點胡椒的微辛，相當暖活。

▲完食後的小驚喜。



▲台灣菊花以及仙楂洛神。

▲口感綿密且甜度不高的養身甜點「陳皮紅豆沙」。

轉型也不失中藥行的本質

除了享用佳餚，博仁堂依舊保留抓藥、煎藥等原本老中藥行的本質，並定期推出多種中藥相關的手作課程。遊客不僅能在古色古香的氛圍中用餐，還能感受中藥文化的深厚底蘊，是台南府城兼具美食與文化價值的旅遊、美食地標，趕緊收進口袋去來碗暖心的藥膳湯。

菜單

▲菜單也設計成古書藥帖的造型。



▲▼各種養生湯品。

▲▼養生飲品、甜點等。



▲保留下來的中藥特色服務項目。

博仁堂

地址：台南市中西區西門路二段300巷27號

電話：06－2226473

營業時間：12：00－20：30

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