ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲在中藥鋪來碗溫暖的藥膳湯。（圖／《阿一一之食意旅遊》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

前身是座超過百年歷史的老中藥行！後來轉型為結合養生藥膳湯與傳統文化的特色餐廳，並榮獲台南米其林必比登推薦。餐廳內完整保留了練習針灸的小銅人、老藥櫃等古色古香的中藥行元素；不管是冬天還是夏天，都非常適合來碗藥膳湯補補身體！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

博仁堂百年傳承歷史
「博仁堂」的前身為益智堂，祖傳自廣東開始，歷經清代的廣東周家中醫世家。第四代周志夫移居台南，才將藥行命名為現在的博仁堂，而在第六代傳承人周建文接手後，就將傳統中藥行轉型成結合漢方的美食調理。

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲藏身於巷弄裡的博仁堂中藥舖。

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲裡頭有滿滿的中藥元素。

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲甚至連桌子都是使用匾額。

各種以漢方結合的中藥美食
這家藥膳湯品以漢方結合台南在地食材，包括經典的十全大補、四物雞、何首烏排骨和南洋風肉骨茶等共9款湯品。每道湯品皆以古法烹調，招牌「四物雞」以濃郁的藥膳風味大受歡迎；而南洋風肉骨茶則融入白胡椒、大茴香、黨蔘等中藥材，適合不習慣藥膳過重口感的人。喝完湯還可以享用養身仙楂洛神、台灣菊花，以及陳皮紅豆沙等養身飲品、甜點。

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼招牌的「藥膳四物雞」，可以搭配後壁好米飯，或是關廟麵線佐安定麻油等台南在地食材。

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼「南洋風味肉骨茶」，湯裡也有一大塊非常入味的排骨，湯頭則帶有一點胡椒的微辛，相當暖活。

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲完食後的小驚喜。

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲台灣菊花以及仙楂洛神。

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲口感綿密且甜度不高的養身甜點「陳皮紅豆沙」。

轉型也不失中藥行的本質
除了享用佳餚，博仁堂依舊保留抓藥、煎藥等原本老中藥行的本質，並定期推出多種中藥相關的手作課程。遊客不僅能在古色古香的氛圍中用餐，還能感受中藥文化的深厚底蘊，是台南府城兼具美食與文化價值的旅遊、美食地標，趕緊收進口袋去來碗暖心的藥膳湯。

菜單

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲菜單也設計成古書藥帖的造型。

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼各種養生湯品。

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼養生飲品、甜點等。

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲▼府城百年中藥行化身養生美食餐廳！米其林必比登推薦台南藥膳湯。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

▲保留下來的中藥特色服務項目。

博仁堂

地址：台南市中西區西門路二段300巷27號
電話：06－2226473
營業時間：12：00－20：30

*部落客《阿一一之食意旅遊》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►噴了香水更好吃！士林預約制肉桂捲工作室　蘋果威士忌內行才懂買
►景色不輸日本瀨戶內海！馬祖放空行「海景美術館」望海慢活一整天
►夜遊星空耍浪漫！收錄全台十間最美包棟民宿　這間小豬周董都來過

關鍵字： 博仁堂 台南美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 阿一一之食意旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

推薦閱讀

來看漸層3色森林！台南六甲落羽松季1／29開幕　交通指引搶先看

來看漸層3色森林！台南六甲落羽松季1／29開幕　交通指引搶先看

兩人就包棟！台南日式老宅體驗偽出國　夢幻天井湯池獨享悠閒時光

兩人就包棟！台南日式老宅體驗偽出國　夢幻天井湯池獨享悠閒時光

精選全台4處跨年景點避開瘋狂人潮！星空露營、秘境海岸賞日出

精選全台4處跨年景點避開瘋狂人潮！星空露營、秘境海岸賞日出

別再傻傻人擠人！台東超紓壓海岸秘境　踏浪追日出爽包整座海灘

別再傻傻人擠人！台東超紓壓海岸秘境　踏浪追日出爽包整座海灘

壽司芳新菜融入中式料理元素

壽司芳新菜融入中式料理元素

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

米其林推薦藥膳湯！前身為百年老中藥行

米其林推薦藥膳湯！前身為百年老中藥行

饗食天堂南部3家分店供應雪蟹腳吃到飽

饗食天堂南部3家分店供應雪蟹腳吃到飽

樂天皇朝新推下午茶套餐300有找

樂天皇朝新推下午茶套餐300有找

UG台中勤美旗艦店開幕連3天買1送1

UG台中勤美旗艦店開幕連3天買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

LOPIA「台中第2間分店」來了！

姓名中1字玩「六福村潑水節」599元！

五桐號聯名企鵝家族全新飲料杯、周邊先看

新竹長和宮五星級香客大樓只要千元

煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

新北2瀑布天堂！內洞這4天門票10元

台中藏身民宅溫馨咖啡廳！

全台最大室內全齡夢幻遊樂園在高雄

暑假玩最新沖繩叢林樂園機票8500有找

士林市場美食街4/25重新開幕

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

壽司芳新菜融入中式料理元素

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

米其林推薦藥膳湯！前身為百年老中藥行

饗食天堂南部3家分店供應雪蟹腳吃到飽

樂天皇朝新推下午茶套餐300有找

UG台中勤美旗艦店開幕連3天買1送1

The Chips樂起司進駐中和環球！

全家咖啡買1送1！超商周末優惠一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366