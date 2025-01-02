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指定餐點送Q版立繪插卡　壽司郎x《鳴潮》聯名活動1／8登場

▲台灣壽司郎於今日宣布與3D動作遊戲《鳴潮》攜手合作聯名。（圖／台灣壽司郎提供）

▲台灣壽司郎於今日宣布與3D動作遊戲《鳴潮》合推聯名活動。（圖／台灣壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

繼《魔物獵人》後，台灣壽司郎於今日宣布與3D動作遊戲《鳴潮》攜手合作，1月8日起至2月4日推出「春之鳴饗」活動，內用點購以下指定餐點，隨餐隨機贈送Q版立繪插卡，全台限量10萬張。

1月8日登場《鳴潮》聯名活動，只要到全台壽司郎內用點購「鮪魚極上赤身」、「生鮭魚」、「炙燒上等星鰻」、「玉子」、「桃子雪酪」，隨餐將附贈Q版立繪插卡，全套6款，角色包含椿、守岸人、長離、相里要、今汐和忌炎，款式隨機贈送，全台限量共10萬張，送完為止。

▲台灣壽司郎於今日宣布與3D動作遊戲《鳴潮》攜手合作聯名。（圖／台灣壽司郎提供）

▲壽司郎1月15日起推出椿及守岸人的壓克力立牌的加價購活動。（圖／台灣壽司郎提供）

除此之外，壽司郎也三波推出多款滿額贈及周邊商品。首波1月8日登場，單筆發票滿500元以上，即可獲得限量虛寶卡1張之外，還可以用240元換購壽司郎×《鳴潮》徽章組，全台限量1萬組。

壽司郎1月15日起推出椿及守岸人的壓克力立牌，單筆消費金額滿500元，可用350元換購1個，全台限量1萬3000個；第三波1月22日登場，可用160元換購壽司郎x《鳴潮》mini Q立牌1個，款式共6款、全台限量1萬1000個。

▲台灣壽司郎於今日宣布與3D動作遊戲《鳴潮》攜手合作聯名。（圖／台灣壽司郎提供）

▲壽司郎x《鳴潮》mini Q立牌。（圖／台灣壽司郎提供）

▲台灣壽司郎於今日宣布與3D動作遊戲《鳴潮》攜手合作聯名。（圖／台灣壽司郎提供）

▲Q版冰箱貼。（圖／台灣壽司郎提供）

壽司郎也把台北中華路店、台北民權建國店、台中福科路店、台南安平店、高雄鳳山店打造成《鳴潮》主題店，而且1月8日起內用消費滿800元以上，即可獲得主題門市限定的Q版冰箱貼1個，款式共6款，款式隨機贈送恕不挑款，全台限量1萬個；1月22日起則是贈送聯名款紅包袋1份，全台限量1萬5000份。

▲藏壽司推出蠟筆小新聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

藏壽司與《蠟筆小新》聯名活動持續到2月7日，計有公仔吊飾、胸章、磁鐵書籤等13款扭蛋。其中「蠟筆小新鮮度君吊飾」將各人氣角色趴在放著經典壽司的鮮度君上，有小新穿著睡衣撲上的調皮模樣、小白彷彿在搖尾巴的貪吃俏皮表情。另有各4款設計精美的「蠟筆小新胸章」和「蠟筆小新磁鐵書籤」，讓收藏更豐富多元。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 聯名活動

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