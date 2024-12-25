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關島拉提谷5種自然療癒系玩法！搭船深入叢林河流、挑戰鑽木取火

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於關島的拉堤谷查莫洛村，帶領旅客搭上遊船，來場叢林河流之旅，透過導覽解說與DIY了解查莫洛。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

在關島體驗過在月牙沙灘踏浪漫步，住過頂級精緻飯店，挑戰過從萬呎雲端高空跳傘，騎過水上摩托車在海浪上奔馳，那不妨一路向南來到「拉提谷查莫洛村（Valley of the Latte Adventure Park）」，搭上船筏深入叢林河流觀察綠意生態、感受自然風景，再透過親手鑽木取火、用椰子葉編織物品，感受流傳千年的傳統查莫洛文化。

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲搭上船，首先來場叢林河流冒險。（圖／記者蔡玟君攝）

「拉提谷查莫洛村」沿著關島重要水源「泰拉佛佛河（Talofofo River）」而建，以簡單親民方式讓旅客輕鬆了解已融入關島風土最重要的查莫洛文化，透過搭船聆聽生態解說、划獨木舟探秘、查莫洛人陸上導覽、體驗鑽木取火與編織、親近可愛動物等方式，在自然中開啟旅人的感官，以五感體會在地人文。

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼河流兩岸有豐富自然生態，作為編織素材的七蘭葉或椰子葉，在這裡唾手可得，船長簡單幾下就完成一朵玫瑰。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

登上船筏，先來趟約20至30分鐘的叢林遊船之旅，沿著泰拉佛佛河深入林中，船長會解說沿途生態、植被，例如常用來作為編織素材的七蘭葉或椰子葉，在這裡唾手可得，只見葉子在船長手指間翻飛，沒幾分鐘就折出一朵玫瑰，讓許多乘客驚呼連連。

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也有旅人挑戰自己划槳操舟，近距離觀察生態。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

若想要更特別的體驗，也可以預約划獨木舟，途中只見有旅客自己操槳划舟，累了就躲在樹蔭下，還能看螃蟹、魚隻在船旁悠遊或岸上走來走去，別有一番樂趣。

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「拉堤谷查莫洛村」主要就是推廣查莫洛文化。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

與台灣的原住民相似，查莫洛人也有祖靈文化。準備登岸前，先由族人吹響號角、以歌聲報告祖靈，再欣賞女性族人跳一場迎賓舞蹈後，即可開啟陸上體驗。

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲查莫洛人講解椰子的妙用。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能現喝椰子水。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲沿著山壁也能認識一些草藥。（圖／記者蔡玟君攝）

查莫洛人秉持著就地取材、自然萬物皆有其作用的生活態度，例如生長在山壁的綠葉有些可當草藥，或將椰子物盡其用，如外殼可以當碗、果肉可用來食用，渴了能喝椰子水，甚至包覆果肉的椰子纖維，都能拿來當鑽木取火後燃燒的材料。透過導覽，旅客不僅能了解椰子的妙用，還能直接品嚐。

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼拉提石在查莫洛文化中佔有重要角色。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

「拉提石」也是查莫洛文化重要象徵，拉提石作用說法多元，最常見的是當成房屋的基石，運用石頭將房子架高，也有防震作用，亦有說法指出石頭數量代表身份象徵，數量越多、身份越高。

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也可以在這裡學習鑽木取火。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲葉子可以編織出許多實用的生活物品。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客也能在此向族人學習其生活智慧，例如鑽木取火技巧，雙手交握木棍，沿著另一根木棍用力來回摩擦生熱，沒幾秒就飄出煙霧與火花，再拿椰子纖維靠近，就能直接點燃，吸引許多人也來挑戰自己能否「成功生火」。或也可一起拿起葉子編織，可彎折卻堅韌的葉片能編出金魚、包包、帽子等物品，手作控不妨來此挑戰一二。

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼園內也有可愛動物區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島拉堤谷查莫洛村，關島拉提谷探險公園。（圖／記者蔡玟君攝）

除了文化體驗，園區內也有可愛動物區，可以親手餵食。疫後人們越發傾向在旅行時親近自然，關島就能讓旅人從陸、海、空感受多樣化的自然魅力，想要來場遠離塵囂的放空之旅，趁著華航恢復直飛、聯合航空即將開闢直飛航線，不妨來這裡走一趟。

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