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跨年煙火攻略！閃耀新北1314跨河煙火11處最佳觀賞點大公開

▲▼閃耀新北1314跨河煙火11處最佳觀賞點。（圖／新北文化局提供）

▲「閃耀新北1314跨河煙火」今年總發數超過3萬發，施放總時數長達13分14秒，搶先與大家一起迎接嶄新的2025。（圖／新北市文化局提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午3點起到晚上9點半，在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸熱鬧登場。迎接2025年，煙火將於晚間8點25分登場，今年煙火數量增加至3萬發以上，施放總時數長達13分14秒，象徵「1314一生一世」，搶先與大家一起迎接嶄新的2025，新北市政府特別推薦11處最佳觀賞點，包括淡水漁人碼頭、十三行文化公園等，讓大家搶得一覽煙火絢麗景致的最佳席位。

▲▼閃耀新北1314跨河煙火11處最佳觀賞點。（圖／新北文化局提供）

▲今年煙火秀以黃、藍、綠、紅四大色系融合全新創作音樂，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。

今年的煙火秀以黃、藍、綠、紅四大色系展開煙火四大篇章，融合全新創作音樂，展現新北市的自然美景與人文情懷。施放前的倒數30秒，更結合全台獨家的「雷射浮空倒數」與淡江大橋光雕秀，在燈光與色彩流轉間，渲染跨年氛圍，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。精彩亮點包括百發連發的跨河開幕秀、首創雙尺玉與水中爆破特效、以及以彩虹牆和五色牡丹煙火打造的視覺盛宴，燃放面寬達一公里，氣勢磅礡。

▲▼閃耀新北1314跨河煙火11處最佳觀賞點。（圖／新北文化局提供）

▲新北市推薦11處最佳觀賞地點，從不同角度欣賞跨河煙火的絕美瞬間。

新北市特別推薦11處最佳觀賞地點，讓民眾從不同角度欣賞跨河煙火的絕美瞬間。在淡水端，漁人碼頭的活動主舞台、油車口木棧道、海關碼頭以及金色水岸，都是理想的觀賞位置；而在八里端，十三行博物館園區、八里北堤沙灘、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園、漫步廣場以及八里左岸公園，則提供了更多選擇。

▲▼閃耀新北1314跨河煙火11處最佳觀賞點。（圖／新北文化局提供）

▲「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午3點在淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸陸續展開。

「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午3點在淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸陸續展開，現場規劃多個主題區域，包括古蹟舞台、星光舞台、躍動舞台及永續舞台Recircus等，安排歌手演出、馬戲表演、親子互動、美食胖卡及特色市集，營造熱鬧非凡的跨年氛圍。現場的交通管制將於下午4點啟動，建議民眾多利用大眾運輸工具前往，淡海輕軌將於跨年夜通宵營運，新北捷運公司轄下三條路線也將延長營運至42小時不間斷，並機動加開列車，確保疏運順暢。

璀璨煙火點亮夜空，帶領民眾迎接嶄新的2025年。更多活動詳情，歡迎至活動官網https://ntpcnewyear.com.tw進一步查詢。

▲▼閃耀新北1314跨河煙火11處最佳觀賞點。（圖／新北文化局提供）

關鍵字： 新北 跨年 新北市文化局

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