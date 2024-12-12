ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「手搖飲雙12優惠」懶人包！麻古茶坊、清心福全買1送1

▲▼麻古茶坊翡翠柳橙 。（圖／麻古茶坊提供）

▲各大手搖飲雙12限定優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

雙12購物節今天登場，《ETtoday新聞雲》整理各大手搖飲限定優惠懶人包，包括麻古茶坊、清心福全、CoCo都推出飲品買1送1，萬波則推12元就能喝到島嶼紅茶，小確幸一次收。

▲▼萬波島嶼紅茶。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲萬波加12元即可多喝大杯島嶼紅茶1杯。

●萬波島嶼紅茶
萬波島嶼紅茶今（12）日祭出「12元喝島嶼紅茶」活動，只要於門市購買大杯紅蘋島嶼1杯，再加12元即可多喝大杯島嶼紅茶1杯，每人限購2組，各門市限量50組，送完為止，提醒台南三井店不適用此優惠。

●麻古茶坊
麻古茶坊全門市即日起至12月14日期間上午10時至晚上8時推「翡翠柳橙買1送1」活動，換算下來北區每杯35元、南區30元就能喝到，限大杯，每人限購2組。

翡翠柳橙是嚴選台灣冬季新鮮柳橙現切、現榨，搭配翡翠綠茶，每一口都能喝到清爽滋味。

▲▼清心福全「雙凍奶烏」、「雙倍茶凍奶綠」。（圖／清心福全提供）

▲清心福全推2大飲品買1送1。

●清心福全
清心福全即日起至12月17日推出「雙凍奶烏」、「雙倍茶凍奶綠」同品項買1送1，數量有限、售完為止，提醒須使用外送平台Uber Eats才可享優惠。

「雙凍奶烏」是選用渾厚烏龍茶佐以嚴選奶精，再加入茉綠茶凍、仙草凍增添咀嚼口感；「雙倍茶凍奶綠」則是濃醇奶綠搭配雙份茉莉香綠茶凍。

●康青龍
康青龍即日起至12月17日可享「藍星晶球（升級鮮奶）」、「御香鐵觀音」、「御香烏龍綠茶」買1送1，只要使用Uber Eats即享優惠；期間加碼在龍來訂線上點餐推「桂花茶王買1送1」，每人限領2張優惠券，票券使用期限至12月31日。

康青龍「藍星晶球（升級鮮奶）」 是選用帶有獨特酸甜香的藍柑橘特調成鮮奶茶，再加入Q彈寒天晶球增添咀嚼口感，搭配夢幻湛藍外觀超吸睛；「桂花茶王」則是經典招牌青龍茶王，嚴選台灣南投高山烏龍茶葉結合特製桂花釀，打造醇厚口感。

▲▼CoCo「QQ奶茶」。（圖／CoCo提供）

▲CoCo祭出4大飲品買1送1。

●CoCo
CoCo即日起至1月5日前於foodpanda推「大杯QQ奶茶」、「大杯日式焙茶」可享「同品項買1送1」；至1月7日前在Uber Eats則有「大杯小湯圓奶茶」、「大杯莓莓派對」享「同品項買1送1」，數量皆有限、售完為止。

●珍煮丹
珍煮丹即日起至12月17日祭出「2大飲品買1送1」優惠，品項有「泰泰鮮奶茶」、「復刻紅韻仙草」，可享「同品項買1送1」，最多買5送5，提醒須使用外送平台「Uber Eats」才可享優惠。

【你可能也想看】

►雙12限定！麻古茶坊「翡翠柳橙買1送1」　限時3天
►蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包
►拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑！買炸雞桶免費吃披薩

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 雙12 買1送1 麻古茶坊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

北市4大飯店年末專案2999元起

北市4大飯店年末專案2999元起

全家1招「7元吃燒仙草、喝美式」

全家1招「7元吃燒仙草、喝美式」

玉管處力推塔塔加生態遊程　磨牙棒」和「高山澡堂」曝

玉管處力推塔塔加生態遊程　磨牙棒」和「高山澡堂」曝

必勝客7款大比薩下殺199元

必勝客7款大比薩下殺199元

台灣3間入榜「亞洲50最佳酒吧」必喝

台灣3間入榜「亞洲50最佳酒吧」必喝

BLIKE咀嚼系「搖滾拿鐵」新上市！

BLIKE咀嚼系「搖滾拿鐵」新上市！

搭長舟一探東南亞最長「清水洞」！

搭長舟一探東南亞最長「清水洞」！

台灣人赴韓旅遊「免K-ETA」再延長

台灣人赴韓旅遊「免K-ETA」再延長

問鼎火鍋888元吃到飽桃園高雄限定

問鼎火鍋888元吃到飽桃園高雄限定

手搖飲雙12限定優惠懶人包！

手搖飲雙12限定優惠懶人包！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲雙12限定優惠懶人包！

壽司郎螃蟹祭開跑！松葉蟹40元吃得到

2024台中耶誕嘉年華搶先看！

馬爾地夫度假村水上屋！開門就是海景　11歲以下免費

身分證中4碼「片皮鴨1212元」

三商巧福牛肉麵特價109元

亞洲首艘「迪士尼探險號」今開賣

三峽「現點現做日料吃到飽」超過百種

高雄CP值超高銅板價牛肉麵！

萬里24小時營業湯屋推薦！

熱門行程

最新新聞更多

北市4大飯店年末專案2999元起

全家1招「7元吃燒仙草、喝美式」

玉管處力推塔塔加生態遊程　磨牙棒」和「高山澡堂」曝

必勝客7款大比薩下殺199元

台灣3間入榜「亞洲50最佳酒吧」必喝

BLIKE咀嚼系「搖滾拿鐵」新上市！

搭長舟一探東南亞最長「清水洞」！

台灣人赴韓旅遊「免K-ETA」再延長

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366