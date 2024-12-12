「手搖飲雙12優惠」懶人包！麻古茶坊、清心福全買1送1

▲各大手搖飲雙12限定優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

雙12購物節今天登場，《ETtoday新聞雲》整理各大手搖飲限定優惠懶人包，包括麻古茶坊、清心福全、CoCo都推出飲品買1送1，萬波則推12元就能喝到島嶼紅茶，小確幸一次收。

▲萬波加12元即可多喝大杯島嶼紅茶1杯。

●萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶今（12）日祭出「12元喝島嶼紅茶」活動，只要於門市購買大杯紅蘋島嶼1杯，再加12元即可多喝大杯島嶼紅茶1杯，每人限購2組，各門市限量50組，送完為止，提醒台南三井店不適用此優惠。

●麻古茶坊

麻古茶坊全門市即日起至12月14日期間上午10時至晚上8時推「翡翠柳橙買1送1」活動，換算下來北區每杯35元、南區30元就能喝到，限大杯，每人限購2組。

翡翠柳橙是嚴選台灣冬季新鮮柳橙現切、現榨，搭配翡翠綠茶，每一口都能喝到清爽滋味。

▲清心福全推2大飲品買1送1。

●清心福全

清心福全即日起至12月17日推出「雙凍奶烏」、「雙倍茶凍奶綠」同品項買1送1，數量有限、售完為止，提醒須使用外送平台Uber Eats才可享優惠。

「雙凍奶烏」是選用渾厚烏龍茶佐以嚴選奶精，再加入茉綠茶凍、仙草凍增添咀嚼口感；「雙倍茶凍奶綠」則是濃醇奶綠搭配雙份茉莉香綠茶凍。

●康青龍

康青龍即日起至12月17日可享「藍星晶球（升級鮮奶）」、「御香鐵觀音」、「御香烏龍綠茶」買1送1，只要使用Uber Eats即享優惠；期間加碼在龍來訂線上點餐推「桂花茶王買1送1」，每人限領2張優惠券，票券使用期限至12月31日。

康青龍「藍星晶球（升級鮮奶）」 是選用帶有獨特酸甜香的藍柑橘特調成鮮奶茶，再加入Q彈寒天晶球增添咀嚼口感，搭配夢幻湛藍外觀超吸睛；「桂花茶王」則是經典招牌青龍茶王，嚴選台灣南投高山烏龍茶葉結合特製桂花釀，打造醇厚口感。

▲CoCo祭出4大飲品買1送1。

●CoCo

CoCo即日起至1月5日前於foodpanda推「大杯QQ奶茶」、「大杯日式焙茶」可享「同品項買1送1」；至1月7日前在Uber Eats則有「大杯小湯圓奶茶」、「大杯莓莓派對」享「同品項買1送1」，數量皆有限、售完為止。

●珍煮丹

珍煮丹即日起至12月17日祭出「2大飲品買1送1」優惠，品項有「泰泰鮮奶茶」、「復刻紅韻仙草」，可享「同品項買1送1」，最多買5送5，提醒須使用外送平台「Uber Eats」才可享優惠。