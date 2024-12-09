鳳凰旅遊勇奪8金4優　旅遊業奧斯卡獎最大贏家

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

旅遊行程百家爭鳴，中華民國旅行業品質保障協會，每年舉辦有「旅遊業奧斯卡獎」之譽的「國際金旅獎」活動，年年邀請產官學界專家，以公平、公正、客觀的原則，嚴選「價格合理」、「行程透明」、「服務滿意」的優質行程，好口碑的老字號鳳凰旅遊，更是國際金旅獎的常勝軍，今年共抱走了8座金質旅遊獎、4座品保優旅選行程，合計12支獎項，是本屆奪金率最高的旅行社，每支出境旅遊行程，都是含金量高的一時之選。

▲鳳凰旅遊2024品保優旅選｢日本東北盛夏慶典6天｣，帶旅客深度玩樂日本祭典。（圖／鳳凰旅遊）

國際金旅獎得獎需符合『價格合理、行程透明、服務滿意』三項優勢，並包含「永續旅遊精神」，鳳凰旅遊的優質行程，於眾多參選行程中脫穎而出，國際金旅獎得獎行程分別為｢金鳳凰～英國愛爾蘭全覽16天｣、｢冰與火之歌～迷情摩洛哥進化版11天｣，以及｢金鳳凰上海.黃山.千島湖7天｣、｢金鳳凰湖南大全覽12天 ｣、｢金鳳凰山西晉情大全覽14天 ｣、｢金鳳凰九寨溝慢漫遊10天｣、｢絕色北疆 山中秘境14天｣、｢勇闖西藏珠峰．藏北秘境色林錯12天｣。

▲鳳凰旅遊2024國際金旅獎｢英國愛爾蘭全覽16天｣，是含金量高的優質之旅。（圖／鳳凰旅遊）

｢金鳳凰～英國愛爾蘭全覽16天｣之旅，為維護旅遊品質，每團旅客人數保證不超過27人，掌控人數給旅客更精緻的旅遊內容。行程採用市場少有的國內班機自愛丁堡飛往倫敦（並安排每人兩件托運行李），大幅縮減600KM行車距離，旅客有充裕時間在蘇格蘭與倫敦連泊，悠閒旅行。

安排了英格蘭最負盛名的倫敦《連泊3晚》及蘇格蘭的愛丁堡雙都，蘇格蘭獨家安排高地鐵道蒸汽火車體驗，並在火車上享用豪華三層式英式下午茶，並沿著酒鄉之路參觀世界最高等級單一麥威士忌製作過程與格蘭金奇釀酒廠品酒、晚間還能現場享受一場令人驚豔的蘇格蘭之夜舞蹈表演，愛丁堡則規劃《連泊2晚》、愛丁古堡和聖十字宮入內參觀。

餐食部分，為改善英國美食沙漠的刻板印象，特別安排兩次米其林推薦餐廳料理、飯店內主廚精選餐7次、蘇格蘭／愛爾蘭DinnerShow歌舞秀表演2次、英／愛各地方風味餐14次、中式料理2次（其中一次為位於全歐洲最大唐人街—倫敦華埠港式飲茶）。提升餐標品嚐舌尖上的英國！

▲鳳凰旅遊2024國際金旅獎｢迷情摩洛哥進化版11天｣，帶旅客欣賞摩洛哥的魅力風情。（圖／鳳凰旅遊）

｢冰與火之歌～迷情摩洛哥進化版11天｣ 旅程，交通部分設計雙點進出，選擇土耳其航空飛馬拉喀什進、卡薩布蘭加出，減少2小時43分冗長拉車。行程精選五大世界遺產（梅克內斯、弗路畢里斯、菲斯、埃本哈杜堡、馬拉喀什）、藍色山城蕭安，以及四大皇城：拉巴特、菲斯、馬拉喀什、梅克內斯，歷史名城一氣呵成。馬拉喀什的旅程，深入美迪納市集，體驗當地吃喝玩樂，更加入搭乘馬車前往舊城區，深入當地人文風情。

撒哈拉沙漠的體驗，包括了四輪傳動吉普車、駱駝遊，入住古堡風情旅館。餐食部分，在菲斯特別安排黑棗羊肉風味餐、民俗音樂表演，在卡薩布蘭加的Rick's Café銳克美式咖啡享用晚餐，實地感受電影《北非諜影 Casablanca》的場景魅力。

▲鳳凰旅遊2024國際金旅獎｢西藏.青藏鐵路紀行12天｣呈現神秘而壯美的西藏。（圖／鳳凰旅遊）

鳳凰旅遊的優質大陸行程，於眾多參選行程中脫穎而出，共六大行程獲國際金旅獎，包括了上海.黃山.千島湖，以及湖南、山西、九寨溝、北疆、西藏等優質旅遊行程，全程無購物站、無自費活動，費用含小費，晚餐大多安排在入住酒店內享用。國人最愛的九寨溝除安排二次進溝外，更規劃九寨康萊德連泊4晚。待大陸旅遊團禁團令開放後，旅客便能選擇鳳凰旅遊優質的獲獎行程出遊，遊歷大陸山水並欣賞人文風情。

在市場多元與創新思維當道下，品保「優旅選」獎項問世， 以「市場區隔」、「物有所值」認知而設立，從平凡中顯露精緻，為不同的旅客、不同的預算提供新選擇。優旅選行程，不拘泥於五星觀光飯店或是米其林餐廳及高價航班，善加利用合宜的食、宿、交通安排，打破限量即高檔的迷思，更貼近眾多旅客的需求。

而鳳凰旅遊2024優旅選行程，包含｢日本東北盛夏慶典6天｣、｢紐西蘭南北雙峽灣.馬爾堡常相思13天｣、｢UNIWORLD 歐洲寰宇河輪10天｣、｢西班牙摘星緣舞曲全程五星11天｣，為旅客規劃最佳的景點、交通、食宿安排。

▲鳳凰旅遊2024品保優旅選｢西班牙摘星緣舞曲全程五星11天｣，巴塞隆納住三晚，入內參觀聖家堂、米拉之家、畢卡索博物館，朝聖蒙塞拉特山。（圖／鳳凰旅遊）

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