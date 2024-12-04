藏壽司再度聯名「蠟筆小新」　13款超萌扭蛋12／13登場

▲藏壽司推出蠟筆小新聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

不斷與熱門IP合作的藏壽司宣布最新企劃，再度與「蠟筆小新」聯名，活動時間為12月13日起至2025年2月7日，計有公仔吊飾、胸章、磁鐵書籤等13款扭蛋。

藏壽司新推出的蠟筆小新聯名扭蛋，活動時間為12月13日起至2025年2月7日，其中「蠟筆小新鮮度君吊飾」將各人氣角色趴在放著經典壽司的鮮度君上，有小新穿著睡衣撲上的調皮模樣、小白彷彿在搖尾巴的貪吃俏皮表情。另有各4款設計精美的「蠟筆小新胸章」和「蠟筆小新磁鐵書籤」，讓收藏更豐富多元。

▲蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司12月17日起推出了兩款濃郁美味的冬季系列推薦，分別是把蟹肉風味棒以天婦羅方式烹調的「蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司」，外皮酥脆，咬下多汁鮮美。「香檸橄欖油醋鮭魚」以鮭魚與特製的蒜味橄欖油醬互相搭配，再點綴清爽檸檬片。

▲壽司郎今日登場「北國旬味」，共有16款限定餐點上市，上圖為北海道產帝王蟹海苔包。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎日前推出「北國旬味」企劃，共有16款限定餐點上市，除了帝王蟹、白螺、赤魷等來自北海道的食材，還首度與法朋合作，推出特製版的「老奶奶檸檬蛋糕」，全台分店都吃得到。法朋主廚李依錫表示，希望透過這次合作，讓壽司郎的顧客在享受壽司的同時，品嚐到這款口感柔潤、酸甜適中的精緻甜點。

▲壽司郎x法朋首度合作，全台分店限時供應老奶奶檸檬蛋糕 。（圖／壽司郎提供）

法朋烘焙甜點坊以季節限定的法式甜點擄獲廣大粉絲，被譽為甜點界「香奈兒」，尤其「老奶奶檸檬蛋糕」使用日本九州熊本和鳥越的特選麵粉，以及歐洲天然奶油、屏東大武山的雞蛋源與九如檸檬等食材，每一口都散發著自然檸檬香氣，更是代表作。